得A型流感忍痛取消金馬獎行程！小島秀夫親筆信向影迷致歉 金馬影展公布退票辦法

第62屆金馬獎即將在周六登場，不過原定擔任頒獎人的日本知名遊戲製作人、導演小島秀夫，卻因感染A型流感而被迫取消訪台，將缺席台北金馬影展與金馬獎頒獎典禮，同時原定周五舉辦的小島秀夫大師講堂活動取消。對此，小島秀夫今（20）日貼出親筆信向金馬節目組與粉絲致歉，表示「未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。」金馬影展官方也公布小島秀夫大師講堂退票方式。

小島秀夫今早確診A型流感，只能忍痛取消金馬獎行程。（圖／金馬執委會提供）

小島秀夫稍早透過透過金馬影展官方社群，宣布這則難過的消息並向大眾致歉。小島秀夫說明，自己今早出現發燒症狀，後確診為A型流感，導致無法進行海外旅行，也被迫取消來台行程。小島遺憾表示，原本非常期待在明天的台北金馬影展與粉絲們見面，他甚至昨晚才重新觀賞原本預計進行映後座談的《衝鋒飛車隊》。

另外小島也惋惜的表示，這次的台北金馬影展特別在活動期間安排放映他心目中「五部有史以來最愛的電影」，並以滿滿的誠意規劃相關活動。讓他對於金馬節目組成員以及期待見面的粉絲們感到相當抱歉。

同時小島秀夫也表示，儘管這次無法實現，但他也承諾未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。

小島秀富是日本的知名遊戲製作人、導演以及編劇，他製作許多家喻戶曉的知名遊戲，包括《潛龍諜影》（METAL GEAR）系列、《死亡擱淺》（Death Stranding）系列，以及《星裕毀滅者》（Zone of the Enders）等系列，在全球遊戲界廣受歡迎；小島也擅長將電影元素融入其遊戲作品中，因此深受玩家及影迷推崇。

金馬影展官方社群指出，若因小島秀夫大師講堂取消而欲辦理11月21日（周五）16:20《衝鋒飛車隊》退票觀眾，請見下方退票方式：

① 公告前於售票系統線上購票之觀眾：

電子票券、未取紙本票：於2025/11/20 (四) 23:59前登入售票系統【訂單查詢】點選該場次票券訂單之【線上退票申請／進度查詢】辦理，該場次票款將全額刷退至原購票付款之信用卡。或於2025/11/21 (五) 16:20前至台北金馬影展之影展現場售票處填寫退票申請單辦理全額退票。

已取紙本票：於2025/11/21 (五) 16:20前至台北金馬影展之影展現場售票處填寫退票申請單辦理全額退票。

② 公告前於現場購票之觀眾：

請持該場次「完整票面票券」於2025/11/21 (五) 16:20前至台北金馬影展之影展現場售票處辦理全額退票。

【提醒】：

※ 線上分票之觀眾如需退票，須於退票期限內歸還給原購票者，方可進行退票，退票款將刷退至原購票付款之信用卡。

※ 紙本票券（未取票）如於「退票審核」期間將票券取出，則視同放棄線上退票申請，請持票至影展售票處辦理退票申請。

