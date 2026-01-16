從《破處女王》輸到現在！珍妮佛勞倫斯摃龜SAG 搞笑逼閨蜜艾瑪史東道歉

圖：Getty

1. 珍妮佛勞倫斯為多年前的《破處女王》選角記仇到現在？

2. 落選SAG竟在群組發哭臉，勞倫斯搞笑逼閨蜜艾瑪道歉！

3. 勞倫斯坦率承認被艾瑪史東贏了幾十年，是種「榮幸」！

【文／千尋少女】好萊塢影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）與艾瑪史東（Emma Stone）不僅是多年閨蜜，也常被外界視為競爭對手。從早年爭取角色到近日的獎項角逐，艾瑪史東總是略占上風，讓勞倫斯不禁笑嘆對方已經「贏了我幾十年」。最近美國演員工會獎（SAG Awards）公布入圍名單，勞倫斯再度落敗，她更在群組裡討笑「情勒」，逼艾瑪史東道歉。

35歲的勞倫斯日前在訪談中透露，職業生涯中最令她耿耿於懷的角色，正是2010年由艾瑪史東主演的青春喜劇《破處女王》（Easy A）。她開玩笑地道：「我那時超想演《破處女王》，而且應該是我拿到那個角色的對吧？電影可能也會很棒啦。」幽默語氣背後，也透露兩人早年常被比較、競爭類似角色的往事。

《破處女王》劇照

這場「閨蜜競賽」近日更延燒至頒獎季。本屆SAG獎入圍名單中，艾瑪史東以《暴蜂尼亞》（Bugonia）順利提名，勞倫斯主演的《去死吧，親愛的》（Die My Love）卻意外落空。勞倫斯分享，提名公布當天，兩人的好友群組裡滿是祝賀艾瑪的訊息，她則故意回覆「什麼！」加上一個哭臉表情，還不斷鬧對方：「她每次想跟我講話，我就問：『你怎麼還不道歉？能開口的話，為什麼不先說對不起？』」玩笑歸玩笑，她也認真表示：「她已經贏了我幾十年了，這其實是一種榮幸。」

《去死吧，親愛的》劇照

雖常被相提並論，兩人其實鮮少在獎項上正面交鋒，兩人都在20多歲就奪下奧斯卡，勞倫斯憑2013年《派特的幸福劇本》（Silver Lining Playbook）獲奧斯卡影后，艾瑪史東則以2017年《樂來越愛你》（La La Land）封后，當時勞倫斯並未參與該屆角逐。多年來，這兩位實力派演員始終維持著良性競爭與深厚友誼。勞倫斯一番幽默吐槽，不僅展現姐妹間的好感情，也為今年獎季增添一段可愛插曲。

