從《破處女王》輸到現在！珍妮佛勞倫斯摃龜SAG 搞笑逼閨蜜艾瑪史東道歉
1. 珍妮佛勞倫斯為多年前的《破處女王》選角記仇到現在？
2. 落選SAG竟在群組發哭臉，勞倫斯搞笑逼閨蜜艾瑪道歉！
3. 勞倫斯坦率承認被艾瑪史東贏了幾十年，是種「榮幸」！
【文／千尋少女】好萊塢影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）與艾瑪史東（Emma Stone）不僅是多年閨蜜，也常被外界視為競爭對手。從早年爭取角色到近日的獎項角逐，艾瑪史東總是略占上風，讓勞倫斯不禁笑嘆對方已經「贏了我幾十年」。最近美國演員工會獎（SAG Awards）公布入圍名單，勞倫斯再度落敗，她更在群組裡討笑「情勒」，逼艾瑪史東道歉。
35歲的勞倫斯日前在訪談中透露，職業生涯中最令她耿耿於懷的角色，正是2010年由艾瑪史東主演的青春喜劇《破處女王》（Easy A）。她開玩笑地道：「我那時超想演《破處女王》，而且應該是我拿到那個角色的對吧？電影可能也會很棒啦。」幽默語氣背後，也透露兩人早年常被比較、競爭類似角色的往事。
這場「閨蜜競賽」近日更延燒至頒獎季。本屆SAG獎入圍名單中，艾瑪史東以《暴蜂尼亞》（Bugonia）順利提名，勞倫斯主演的《去死吧，親愛的》（Die My Love）卻意外落空。勞倫斯分享，提名公布當天，兩人的好友群組裡滿是祝賀艾瑪的訊息，她則故意回覆「什麼！」加上一個哭臉表情，還不斷鬧對方：「她每次想跟我講話，我就問：『你怎麼還不道歉？能開口的話，為什麼不先說對不起？』」玩笑歸玩笑，她也認真表示：「她已經贏了我幾十年了，這其實是一種榮幸。」
雖常被相提並論，兩人其實鮮少在獎項上正面交鋒，兩人都在20多歲就奪下奧斯卡，勞倫斯憑2013年《派特的幸福劇本》（Silver Lining Playbook）獲奧斯卡影后，艾瑪史東則以2017年《樂來越愛你》（La La Land）封后，當時勞倫斯並未參與該屆角逐。多年來，這兩位實力派演員始終維持著良性競爭與深厚友誼。勞倫斯一番幽默吐槽，不僅展現姐妹間的好感情，也為今年獎季增添一段可愛插曲。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 347
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 19
缺席婚宴竟遭討「紅包差額」補餐費 本土女星怒轟：不辦更省錢
林采緹長相亮麗、身材火辣，吸引許多粉絲喜愛，除了演藝事業有成之外，副業也同樣經營有聲有色。近日，林采緹指出在Threads上看到關於參加婚宴紅包禮金的議題，竟讓她看到一肚子火。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 22
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 7
55歲吳奇隆金髮凍齡回母校 輔大校長認證：紅遍亞洲也完全沒架子
永遠的「四爺」吳奇隆回台灣了！現年55歲的男星吳奇隆，昨（15日）現身母校輔仁大學，獲頒114學年度「傑出校友獎」，他以一頭帥氣金髮搭配黑色帽T的凍齡造型亮相，少年感十足，引發校園師生一陣騷動。輔大校長藍易振盛讚，吳奇隆雖是亞洲巨星，在校期間完全沒有明星架子，是學弟妹的絕佳榜樣。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 18
獨家／微博風氣急遽轉變！ 藝人「直接關閉」成自保方式
曾被視為明星與粉絲最直接溝通橋樑的微博，近年風氣卻急遽轉變。演算法推波助瀾下的對立言論、飯圈文化失控、動輒被放大檢視的私生活，以及輿論審判式的圍剿，讓不少藝人逐漸發現：只要開口，就可能成為下一個被炎上對象。於是，「不說、不發、不回應」甚至直接關閉、註銷帳號，成了另一種自保方式。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 5
韓國TOP男星改朝換代！韓網友點名4大演員時代！最新火爆大勢韓星：邊佑錫、李彩玟、秋英宇等男神上榜
韓網最近有網友點名「4大男演員時代」！盤點歷年4個時期TOP韓國男演員，包括像是1世代為1990年代時期，元斌、姜棟元、趙寅成等男神上榜、2世代為2000年代開始，孔劉、朱智勛、李棟旭等男神上榜、而3世代為2010年後半，包括朴敘俊、安孝燮、南柱赫等男神上榜，最新4世代則為2020年開始，包括邊佑錫、李彩玟、秋泳愚等男神上榜，趕緊一起來看完整名單有誰！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 13 小時前 ・ 17
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 8
林俊傑認愛小20歲女友！網紅七七全身精品行頭，香奈兒、寶格麗、卡地亞…財力不輸JJ
44歲金曲歌王林俊傑公開認愛小20歲的廣東網紅「七七Annalisa」，在29日晚曬出為媽媽慶祝70歲生日照的他，林媽媽身旁的女友顯得格外受矚目，現在就來看看，讓感情世界向來神秘的林俊傑公開認愛的七七女人我最大 ・ 1 天前 ・ 22
阿本花2年走出炎亞綸情傷 鬆口「沒有模範前任」
炎亞綸日前坦承與阿本有過9年戀情，不過彼此感情依舊要好，最近還參與阿本主持的《OMO調查局》錄影。該節目於14日舉辦記者會，阿本表示，直到錄影前一天才知道炎亞綸要來上節目，內心多少有些忐忑，擔心這個不能說、那個不能講，結果被另外兩位主持人夏和熙、木木（林葦妮）吐槽，根本最後都自己說光光了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
34歲梁云菲認「已切除子宮」！ 痛到失控爆哭：我是不完整的女人嗎？
「國光女神」梁云菲16日公開一段手術紀錄影片，坦言因罹患子宮肌腺瘤，長期承受經期大量出血與劇烈疼痛，在評估自身狀況與人生規劃後，決定切除子宮。影片中包含她痛到落淚、在病床上哭泣的畫面，對她來說，是一段身心都相當煎熬的過程。姊妹淘 ・ 1 小時前 ・ 1
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 13
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 46
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
太驚人！Jennie迎30歲生日...他霸氣砸245萬應援 台灣金主身分曝光
韓國歌手Jennie（金珍妮）是人氣女團BLACKPINK成員之一，本月10日才來台參加金唱片的她，一度掀起追星風潮，然而，今（16日）她迎來30歲生日，沒想到竟有台灣金主出手闊綽，豪砸245萬霸氣包下應援電視牆替她慶生。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
蔡依林演唱會後台花絮釋出！Mommy穿搭細節是Bvlgari這幾款
誰也還沒從Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會走出來？身為寶格麗Bvlgari品牌代言人，Mommy分享配戴珠寶的幕後花絮照——從展現自信與賦權力量的時髦B.zero1 ，再到象徵蛻變、女王氣場的Sermarie claire 美麗佳人 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
峮峮正式離開《飢餓遊戲》主持群！全員「哭紅雙眼」含淚歡送
中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日、18新一集播出，將是峮峮最後一集主持，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，節目重回宜蘭烏石港，這也是當初峮峮第一次加入《飢餓遊戲》主持的初始地，有著特別意義，而其他主持人孫協志、王仁甫、許孟哲和蔡黃汝，則是帶著複雜的情緒錄製這一集，節目中4人甚至不捨落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
詹雅雯罹帕金森氏症康復！闖歌壇35年 鬆口吐內心話
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導《誰來晚餐》本周邀請到詹雅雯擔任來賓，她2020年確診帕金森氏症，右邊身體使不上力，但她勇敢對抗病魔，並且成立志工團，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7