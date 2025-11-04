從《颱風商社》主任「吳米鮮」出發 看韓劇「第二眼美女」金敏荷、金高銀、金多美...如何征服觀眾！

韓劇「第二眼美女」崛起。（圖／Netflix、Disney+）

【文／江浩一】有些人的美不是第一眼的震撼，而是隨著時間讓人越來越著迷，這樣的「第二眼美女」在韓劇圈正在全面崛起。她們沒有刻意取悅鏡頭，也不走華麗路線，卻憑著細膩表演與真實氣質，讓劇迷不知不覺被吸引，就像金敏荷、金高銀、金多美、孔曉振與庭沼珉，從清新到內斂，各自在今年新作品裡展現不同層次的光。這五位演員共通點是從不刻意迎合主流審美，金敏荷的雀斑、金高銀的稚氣、金多美的單眼皮、孔曉振的自然線條、庭沼珉的笑紋，都讓螢幕多了一種不經設計的真實感，2025年的韓劇女主角風景因這群第二眼美女而變得更豐富。

金敏荷｜《颱風商社》

在《柏青哥》以青年善慈一角受到矚目後，1995年生的金敏荷在李俊昊主演的《颱風商社》中接下女主角，成為秋季話題焦點。《颱風商社》以1997年金融風暴為背景，開播即登上韓國熱門榜，讓她的名字被更多觀眾記住。金敏荷的氣質乾淨柔和，臉上的雀斑成了標誌，她曾說：「我可以用妝遮掉它們，但我覺得沒必要。」這樣的真誠也延伸到她的演出，沒有過度修飾，卻讓每個情緒都顯得真切。2025年她以《我死前的一週》拿下青龍系列大賞新人獎，又以《柏青哥2》獲得第20屆首爾國際電視節國際競賽單元的最佳女演員獎，勢頭正旺。

《颱風商社》線上看推薦

開播時間：10月11日

播出平台：Netflix

主演卡司：李俊昊、金敏荷

更新時間：每周六、日

集數：共16集（11/30完結篇）

《颱風商社》開播後收視率亮眼。（圖／Netflix）

庭沼珉｜《宇宙Marry Me?》

庭沼珉的氣質帶著一種不急不躁的溫度，她這次在浪漫喜劇《宇宙Marry Me?》中飾演設計師柳美里，一位剛結束失敗婚約，又意外抽中新婚房頭獎的倒楣女孩，必須與同名的陌生男子金宇宙（崔宇植 飾）假結婚90天才能領獎，這個設定荒唐卻可愛，也完美發揮她細膩又有節奏感的表演，該劇播出後迅速成為話題作。崔宇植與庭沼珉的CP感超高，兩人從最初的互相牽制到逐漸生出真情，過程流暢又不做作。庭沼珉用眼神詮釋出柳美里的防備、倔強與被愛的渴望，那些小小的情緒轉折都讓角色更立體。從《惡作劇之吻》的青春氣息，到《今生是第一次》的理性女性，再到《還魂》的堅韌無德，庭沼珉一次次在不同角色中磨出屬於自己的溫度。

《宇宙Marry Me?》線上看推薦

開播時間：10月10日

播出平台：Disney+

更新時間：每周五、六

主演卡司：崔宇植、庭沼珉

集數：共12集

崔宇植與庭沼珉上演甜蜜戀愛。（圖／Disney+）

金多美｜《百次的回憶》

金多美總是能在極靜的表情裡藏著強烈情感，她今年出演的新劇《百次的回憶》以1980年代為背景，講述兩位巴士女車掌與一名青年之間的友情與愛情，復古的美術與真誠的情感讓JTBC這部劇收視不斷攀升。金多美飾演的高英禮勤奮又倔強，即使劇情平實卻被她演得極有溫度，讓粉絲大讚她的表演就像一封寄給青春的信，純粹得令人感動。從《魔女》到《梨泰院Class》，金多美的戲路越來越寬，也越能讓觀眾看見她的真實以及更深層演技。

《百次的回憶》線上看推薦

開播時間：9月13日

播出平台：Hami Video與中華電信MOD

主演卡司：金多美、辛叡恩、許楠儁、金正賢

集數：共12集

金多美在新劇《百次的回憶》中造型復古。（圖／Hami Video）

金高銀｜《妳和其餘的一切》

金高銀以電影《蘿莉塔：情陷謬思》出道，憑細膩的心理戲拿下多個新人獎，隨後以《孤單又燦爛的神—鬼怪》紅遍亞洲，一舉成為韓劇代表性女主角，她的魅力不在外型，而在那股自然、不經修飾的情感滲透力。2025年Netflix《妳和其餘的一切》讓觀眾看見她的演技新高度，劇中與朴智賢共同詮釋一段跨越30年的女性情誼，從學生時期的親密與仰慕到成年後的嫉妒、依賴與重逢，整體氛圍沉靜卻張力十足。多時間線結構考驗演員層次感，金高銀以極克制的表演讓每個時期的角色都有獨立魅力，尤其在後段面對病痛與告別的場面，她幾乎不哭、不喊，只是眼神微微顫動就足以讓粉絲鼻酸。

《妳和其餘的一切》線上看推薦

開播時間：9月12日

播出平台：Netflix

主演卡司：金高銀、朴智賢

集數：共15集

《妳和其餘的一切》被譽為韓版《七月與安生》。（圖／Netflix）

孔曉振｜《問問星星吧》

若要說起韓劇界最能代表自然派魅力的女星，孔曉振絕對是首屈一指，從《主君的太陽》裡膽小又善良的太恭實、《沒關係，是愛情啊》裡的心理醫師池海秀，到《山茶花開時》的東柏，她用極細膩的表情演出日常裡的情緒起伏。2025年她帶著全新作品《問問星星吧》回歸，與李敏鎬共同挑戰韓劇少見的太空題材，劇中她飾演韓裔美國太空人金伊芙，一位紀律、冷靜又帶著理性美的太空指揮官。這部劇被稱為「韓國首部太空浪漫劇」由《雖然是精神病但沒關係》的導演朴信宇執導，《嫉妒的化身》編劇徐淑香執筆，開播前就引起極高期待。戲外的孔曉振與音樂人Kevin Oh婚後過著半隱居、半創作的生活，經常在IG分享植物、貓與舊衣改造日常。

《問問星星吧》線上看推薦

開播時間：2025年1月4日

播出平台：Netflix

主演卡司：李敏鎬、孔曉振

集數：共16集