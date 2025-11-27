從《Holoearth》看未來：COVER定義自己為「社群公司」，野心不止虛擬偶像

hololive 母公司 COVER Corp 執行長谷鄉元昭（YAGOO）與宣傳負責人青海亮太，近期接受外媒專訪，討論 hololive 如何成為連接 VTuber 產業和遊戲產業的橋樑。Yagoo 指出，通過直播遊戲、舉辦比賽以及線下活動如「hololive GAMERS fes.」，他們一直都在尋找和全球遊戲創作者合作的機會。

hololive 發展方向非常多元，卡牌、遊戲都有。（圖源：Holoearth）

根據外媒 AUTOMATON 報導，青海亮太強調，COVER 之所以能匯聚強大的開發人才，就是因為身處日本這個擁有深厚動漫與遊戲製作底蘊的國家，這種獨特的跨領域人才環境，是其他地區難以複製的優勢。訪談中也提到了「holo Indie」品牌與《Holoearth》元宇宙計畫，青海亮太認為，隨著技術進步，傳統遊戲的界線正逐漸模糊，未來遊戲將更能無縫的去融入日常生活。YAGOO 則補充，COVER 並不只是一間營運 IP 的公司，更是一間社群公司，靠著結合日本動畫、遊戲與電視轉播技術的跨界合作，他們致力於為粉絲社群創造出更多前所未有的互動體驗。