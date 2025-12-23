從「哥布林模式」到「引戰誘餌」：我們需要在喧囂裡找回平靜與希望
金彥斌/文字工作者
2025年進入尾聲，英國《牛津英語字典》以「引戰誘餌」(ragebait)作為年度代表字，意指刻意設計用來激起憤怒或憤慨的網路內容，通常透過令人沮喪、挑釁或冒犯的方式呈現，其目的是為了提高特定網頁或社群帳號的流量或互動。牛津語言部門總裁葛拉斯沃(Casper Grathwohl)認為，過去網路主要透過激發好奇心，藉由吸引注意力換取點擊，但如今我們明顯看到，它正轉向劫持與影響我們的情緒及反應。
這樣的現象非侷限於社群媒體，現實中，意見領袖、執政者們，亦以此操作民粹、意識形態等情緒，爭取支持者的認同，讓公共議題無法理性討論，而淪於非理性言行的喧囂，卻能有效地向同溫層取暖並爭取選票，鍛鍊出「被討厭的勇氣」。
例如，美國總統川普重新回鍋執政，為實踐「讓美國再次偉大」、「美國優先」，施行自定義的「常識革命」，對內、對外皆以維護國安與治安為名，派遣國民兵至各州、讓ICE對非法移民的抓捕尺度受到質疑。近日川普總統還聲稱，不需經過國會同意，即可對委內瑞拉進行陸上攻擊。加上近日發布《國家安全戰略》文件，《紐約時報》專欄作家佛里曼(ThomasFriedman)撰文評論：「美國正陷入一場圍繞『家園』(home)展開的新內戰，這場內戰的核心問題與前兩次（1860年代南北戰爭、1960年代民權運動）一樣：『這個國家到底是誰的？』以及『誰能在我們的國家裡找到歸屬感？』」，意即，以往美國被稱作「民族大熔爐」的鍋蓋被掀開，川普總統則有意將不符合其認定的「美國人」剔除。川普的強人作為激起盟友與部分國民的不滿與不信任，但有效地使用「引戰誘餌」(ragebait)，以及憑藉自身國際實力，即使出現反智、無道德感與反民主的爭議，仍有支持者跟隨。
當執政者以國安、民族主義操作民粹，標誌著自身即正義、正確的，任何出自理性、具有邏輯性的建議及質疑，皆變成叛國、失敗主義者，在臺灣，則被貼上「中共同路人」、「協力者」的標籤。
賴清德總統以及民進黨也善用「引戰誘餌」(ragebait)。賴總統稱中國大陸為「境外敵對勢力」、「雜質說」，至近日「在野獨裁」等用語，皆有效凝聚支持者的「抗中」與「反對在野黨」的情緒，也是另類的「常識革命」與「洗滌人心」的作為。如同川普政府重新定義「誰是美國人」一般，臺灣也掀起「誰是臺灣人」、「是臺灣人也是中國人」的爭論。尤其面對美國關稅戰與強迫軍售，是否有斡旋空間的討論，以及美、中將迎來大交易時刻，臺灣如何自處，正需要社會集思廣益與團結的時刻，我們卻只流於意識形態下的情緒，讓臺灣內部在非大選期間的撕裂與對立更加劇，尤其在賴總統稱，「中華民國為國號有助團結臺灣社會，而且臺灣已經是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要」，實際卻是讓偏狹、自私的「臺獨」思維，寄生中華民國國號。執政者對「國家」的認定的模糊與隨意，造成人民心理上的混淆與不安，人民陷入如佛里曼所形容：「在心理上處於無家可歸的狀態」，失去認同感。
在施政上，立法院通過《財政收支劃分法》，但行政院以「不予副署」引發憲政爭議，卻只見賴總統親自以「在野獨裁」形容制衡力量，公然支持行政權力壓立法權的荒謬劇，讓筆者驚覺，英國《牛津字典》在2022年選出代表字「GoblinMode」（哥布林模式），同樣與網路生態有關，意即：毫無歉意地自我放縱、懶惰、邋遢或貪婪的行為，並拒絕社會規範或期望的態度。正如執政黨在「大罷免」後，理應進一步反省施政態度並與在野溝通、妥協，卻依舊慣性卸責對岸、抹紅在野與政敵，視責任政治與民主憲政制度為敝屣。
雖然世界局勢與臺灣政經與社會急遽動盪，但彩通(Pantone)也展望2026，選出代表色：雲舞白(CloudDancer)，代表寧靜感與尋求自我修復。彩通色彩研究所副總裁LauriePressman認為：「我們長期處於過度承擔、過度刺激的狀態，而現在，我們比以往任何時候，都更需要一種真正的解放與喘息」。彩通執行總監LeeEisman則表示：「雲舞白象徵著我們對未來的期許：一個遠離毒性與過度的世界。它回應了我們對滿足與和諧的渴望，也承載著和平、凝聚與團結的精神」。
近日剛好臺灣也興起色彩學「探究」。政府一面推行的「小橘書」-「臺灣全民安全指引」，但內容的實用度陷入爭議，讓人民無所適從。一面卻藉打詐之名封鎖「小紅書」，剝奪人民小確幸；以及聲稱藍、白在野黨一切立法是配合中共，是紅色的，無視代議政治是民主制度的實踐，卻自傲的稱臺灣是民主國家。但無論什麼顏色，正如彩通選出「雲舞白」的意涵，此時我們更需要冷靜、找回平靜感，面對自身處境，在資訊爆發、AI逐漸代替人們思考的時代，勢必會有更多不合邏輯的資訊充斥。期望執政者關閉「哥布林模式」，別再以「引戰誘餌」操弄國族情緒、民粹造成社會對立，讓臺灣走出意識形態下的仇恨與對抗，給所有人在這塊土地上安身立命的希望。■
