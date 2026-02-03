從三代同堂變1人獨居！她活到74歲終於擁有「自己的時間」：看電影、跑圖書館、泡溫泉「不孤單也不將就」





隨著醫療進步，人類正式邁入百歲時代，但男女平均壽命仍存在差距，女性晚年獨居比例明顯高於男性。過去多認為高齡獨居一定孤苦淒涼，然而現實卻未必如此。

日本一位74歲女性，在丈夫過世、同住兒子一家外派工作後，從三代同堂轉變為一個人的獨居。她不必再負擔照護、顧慮兒孫起居，平日白天看電影、到圖書館，閒來安排一趟近郊的溫泉小旅行。她說，活到74歲終於能享受屬於自己的自由時間，「不用顧慮別人，照自己的步調做喜歡的事，我並不覺得孤獨。」

一個人生活，未必等於不幸

許多人把「獨居老人」與「不幸」劃上等號，但其實高齡獨居未必就晚景淒涼，關鍵在於能否在身體健朗、判斷力清晰時，為將來做好準備。日媒《THE GOLD 60》近日分享案例，闡述「一個人的生活」，也能成為晚年自由的起點。

據報導，住在日本靜岡的安達喜美代（化名）今年74歲，去年79歲丈夫病逝，原本與她同住的長子因工作調派，與媳婦、孫女一同前往海外；而就讀大學的孫子則早已在東京獨立生活。短短1年之間，曾經三代同堂的家，只剩下她一人。

時值歲末年終，住在外縣市的女兒忍不住打電話關心，問媽媽：「一個人真的沒問題嗎？我們要不要過去住幾天陪妳過年？」面對女兒的憂心，她卻淡然回應，表示自己沒問題，要女兒好好跟家人過年，「媽媽一個人也能過得很開心。」

熬過照顧歲月，終於迎來清靜

喜美代坦言，回顧自己一生，幾乎沒有真正「只為自己而活」的時期。結婚後與公婆同住，一邊養育兒女、一邊侍奉公婆。孩子長大離家後，接踵而來的是公婆的長期照護，隨著丈夫生病，又成為全職的照顧者。

也因此，每年過年本該是休息時刻，對她而言卻是另一場勞動。她回憶，新年一早總是在家人起床前便進廚房準備年菜，一手包辦端菜、收拾、洗碗，幾乎沒有坐下來看完一次賀歲節目《紅白歌唱大賽》的記憶。

而且女兒新年帶著小孩回娘家，也比想像中更累。不但要提前好幾天曬棉被、準備團圓飯，還要準備紅包禮物。等女兒、外孫回去，打掃又是一大工程，「雖然開心，但真的也很辛苦。」長達數天的連假過去，她往往已筋疲力盡。

直到公婆相繼離世、丈夫也走了，長子一家又在去年移居海外，74歲的她，才第一次真正擁有「只屬於自己的家」。

獨居後的日常，是自由的樣子

雖然當了一輩子的家庭主婦，但喜美代仍可領取丈夫的遺屬年金以及國民年金，每月約有新台幣26,000元（以下皆以新台幣計）的收入。她還有約200萬元的存款、房貸也已繳清，雖稱不上寬裕，但生活壓力相對輕。

最後，女兒仍決定回鄉陪她共度跨年夜，一起迎接新年。母女短暫相聚後，喜美代便回到她期待已久的獨居日常：

白天看電影、到圖書館看書報、安排一趟近郊溫泉小旅行…「不用顧慮別人，照自己的步調做喜歡的事。」她坦言：「我很感謝女兒的關心，但我並不覺得孤獨。74歲了，終於第一次能盡情享受屬於自己的自由時間！」

每4名高齡女性，就有1人獨自生活

據日本2025年《高齡社會白皮書》調查，65歲以上獨居女性比例已達25.4%，且逐年上升，意味著每4名高齡女性中，就有1人獨自生活。

而在台灣，根據2022年《老人獨居狀況分析報告》顯示，國內粗估有70 萬名獨居長者，其中女性占6成以上，獨居原因以喪偶最多。有趣的是，這群人參與學習活動意願比非獨居者佳，但也有約4%經常感覺沒有伴，並有2至3%經常覺得被遺忘或與人疏離。

日本理財規劃師松田聰子指出，其實在通訊科技發達的今日，即使不與家人同住，年長者仍可透過視訊與親人保持聯繫；孩子長大後，彼此忙碌，面對面接觸的頻率本就下降，線上互動反而更符合現實。

此外，減少實體往來，也能降低年節聚會與外出的經濟負擔，讓熟年者有餘裕將資源用在自己身上。

延伸閱讀： 一個人更自在！77歲的她與愛貓獨居鄉間：只買喜歡東西、每一餐都擺盤：老後「只為自己舒心而活」

健康時提早佈局，3提案安享自由老後

不過，松田聰子也提醒，高齡獨居仍存在健康突發狀況、認知功能退化、遭詐騙或不當推銷鎖定等風險，所以更該趁著「現在還健康」及早準備。她建議，獨居年長者可以提早做以下3件事：

第1，建立獨居長者守望網路

日本各縣市政府都設有社區支援中心，一經登記，社工或相關工作人員便會透過定期電話、訪視確認安全，或提供生活扶助與銀髮健康資訊等。

在臺灣則有4,993處「社區照顧關懷據點」，提供健康促進、餐飲服務、關懷訪視與電話問安等4大項服務，年長者在據點能參加課程及活動、結交朋友、分享經驗。

第2，考慮成立安養信託及簽訂意定監護契約

有些長輩雖然有存款、房產，但若失智或重病失能時，存款可能被凍結、房產也無法出售，因此可以在身體仍健康時，考慮成立安養信託，並簽訂意定監護契約等，主動選擇信任的人來掌管自己的生活與財產。

2025年資深藝人廖峻三度中風後，爆出助理與兒女互控紛爭，當時恩典法律事務所周依潔律師就針對此案提出看法。

周依潔建議，長輩可以先選定合適的照顧者，並給予對方法律保障，避免與其他親屬產生紛爭。這包括：

‧ 簽訂意定監護契約：

在意識清醒時，找好未來可能的照顧者，與之簽署「意定監護契約」，未來受託人即可透過法院程序取得「監護人」身份，合法照顧自己，杜絕其他人插手及干擾。

‧ 合法有效的授權書：

如果尚未到達需要被監護宣告的程序，但已無法事事親力親為，需要請人幫忙處理事情時，如到銀行領錢、保管物品等，最好也要簽署授權書給受託人，或在請託時錄影存證，以免未來生病或過世後，受託人反而被質疑「未經個人同意」，而陷入有無偽造文書或侵占等糾紛中。

‧ 安養信託：

為避免遭詐騙、或一時失慮被親友哄騙，可將金錢或不動產信託給銀行，讓銀行來管理，自己則是固定領取生活費或居住使用不動產，以避免財產流失。

第三，提早規劃照護費用

日本人壽保險2024年調查，年長者平均會經歷4年7個月的長期護理，每月長照支出約新台幣18,500元，一次性費用則為9.7萬元，總計約111萬元。若只靠年金支付十分吃緊，勢必得動用存款，甚至導致生活費緊縮，而且這還不包括醫療支出。

而據衛生福利部統計，國人一生中平均長照需求時間約7.3年，若以包含看護、營養品和尿布等長期性支出，每月約3至8萬元，輪椅、電動床、氣墊等一次性支出約5至9萬元來計算，至少要準備268至710萬元費用。

理財作家吳家揚表示，隨著醫療進步和壽命延長，醫療費支出將越來越高。據2023年統計，70歲以上高齡者平均每人醫療保健費用約37.5萬元；以國人平均壽命80歲來計算，人生最後的10年，醫療保健費用將高達375萬元。

他建議，退休後的醫療費和長照費，最好趁年輕時買到足夠的保險來因應，可提前規劃一筆專款專用的「照顧基金」，利用長照險、失能險等，將風險轉嫁出去。

