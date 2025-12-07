從三公山水畫到阿里山 ＡＩ教案發表

2025新北創客-跨縣市交流暨AI教案發表」創客教師與故宮南院和嘉義教育處開幕大合照。



（圖：新北市教育局提供）

新北創客教育玩出新亮點！新北市教育局攜手嘉義縣教育處、高中教育輔導團及國立故宮博物院南部院區，於昨（七）日至八日共同舉辦「從三公山水畫到阿里山」ＡＩ教案發表暨教師研習。透過ＡＩ技術，讓北宋山水名作與台灣自然風景跨越千年展開對話，展現科技融入文化的創客教育新能量。

新北市教育局昨（七）日指出，新北與嘉義教師組成「嘉新聯盟」，首日共同在故宮南院發表跨縣市共創教案並實地觀展「三公展」（谿山行旅圖、早春圖、萬壑松風圖），深化教材的文化厚度；翌日再走訪嘉義板陶窯交趾剪黏工藝園區，讓科技、文化、土地與工藝完整串連。

此次研習共集結新北四十九所創客學校校長與教師，以及嘉義縣竹崎高中與永慶高中等夥伴共同參與，形成南北最熱絡的創客交流。現場除教案分享外，也規劃ＶＲ沉浸式展廳、ＡＩ山水畫境互動、ＡＩ立體書生成、藍晒書籤手作等體驗。教師們透過實作親身感受科技如何為傳統藝術注入新生命，也在互動交流中激盪更多ＡＩ教學的創新火花。

教育局強調，創客教育不是單純的動手做，而是以科技為媒介、以文化為底蘊，培養學生真正跨域的學習能力。此次跨縣市合作正是ＡＩ科技與歷史人文並進的最佳示範。新北市預計明年將推出「月月有創客」系列活動，包括親子家庭創客日、創客市集等，持續打造全國最具特色的創客生態。