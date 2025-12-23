從三輪車到世界舞台 看見臺灣女性的行動與選擇

國立臺灣歷史博物館推出「轉機：臺灣女子移動紀事特展」，以「移動」為核心主題，透過16位具代表性的女性生命故事，回顧百年來臺灣女性如何在制度、身體與社會限制中，為自己開闢更多可能的人生道路。展覽即日起於臺史博展出，呈現女性在不同時代中行走、遷徙與跨越的多元樣貌。

本次特展是臺史博繼2012年「臺灣女子．非常好特展」後，推出的第二檔大型女性專題展覽，結合女性個人生命史與時代脈絡，從日常生活、勞動、教育、遷徙到跨國移動，勾勒女性如何在行動中累積力量，展現能動性。

展覽內容涵蓋多件具時代意義的文物，包括漆有政治標語的營業用三輪車、1980年代機車、女性運動員紀政的奧運銅牌，以及畫家陳進、作家三毛、小咪等人的相關物件，從交通工具、身體經驗到文化創作，呈現女性移動的不同面向。

圖說：「轉機：臺灣女子移動紀事特展」展出多件交通工具與歷史文物，從日常移動切入，呈現臺灣女性百年來行走、遷徙與跨越時代的生命歷程。（圖片來源/臺灣歷史博物館提供）

策展動線以「行前準備」為起點，帶領觀眾理解過往社會如何透過制度與身體規訓限制女性行動，接著透過「國內線」與「國際線」兩大展區，走進臺灣女性在不同年代的遷移經驗，從島內勞動、戰後重建、工業發展，到跨國求學、移民與文化交流，層層展開女性行動的歷史圖景。

「轉機：臺灣女子移動紀事特展」展期至115年8月30日。臺史博表示，期盼透過展覽引導觀眾重新思考「移動」背後的選擇與代價，看見女性在歷史洪流中所展現的韌性與行動力。

