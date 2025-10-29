從上海到紐約再到南加 百歲蛙王曹興康 游出長壽與快樂的人生

「百歲蛙王」曹興康酷愛游泳，經常參加社區游泳比賽。（記者啟鉻／攝影）

在南加州華人社區，有一位被大家親切稱為「百歲蛙王」的長者：曹興康。今年高齡101歲的他，仍活躍於各項游泳比賽中，最多時曾同時報名七個項目。他笑說：「90歲以上年齡組，只有我一個人報名！」談起健身養生，他總結得簡單而堅定：「我從15歲開始游泳，已經堅持游了80多年。每天兩餐，不挑食。最重要的是心情要快樂！」

現居南加州托倫斯市（Torrance）的曹興康，每天午後都會到社區游泳池暢遊。他說：「游泳是我一生的習慣，也成了我的生命一部分。」談起自己的名字，他總愛補上一句：「興，是高興的興，興趣的興；康，是健康的康。」他笑著說：「我希望一輩子都高高興興、健健康康。」

曹興康1924年12月27日出生於浙江寧波，成長於上海。談起游泳的緣起，他回憶：「15歲那年，父親給我一張游泳月票，我就常到上海公共泳池學習。」他的父親是受過高等教育的醫師，畢業於上海聖約翰大學後赴英國倫敦深造，取得兩張醫學文憑。回國後不僅行醫濟世，還創辦醫院救助貧苦病患。良好的家風，也讓曹興康從小養成自律、自強和樂觀的性格。

1995年，曹興康移居美國，先到紐約與妹妹團聚。那時他早已退休，因工作單位批准而得以出國定居。剛到紐約，他第一件事就是找游泳池繼續自己的健身愛好。一次在國際非營利組織YWCA舉辦的比賽中，他的表現驚艷全場，70至75歲組的成績竟優於年輕一級的選手。YWCA的游泳教練Johnson驚訝之餘，立刻邀請他加入YMCA游泳隊，成為團隊代表選手，並給予許多優惠條件。自此，「蛙王」的名號在當地游泳圈傳開。

2003年，他和太太搬到洛杉磯定居。太太是日裔美國人，曾任紐約市政府社會工作員，退休後與他一同南遷。曹興康說：「紐約冬天太冷，我從小在上海長大，實在不適應。」洛杉磯的陽光與溫暖氣候，成為他長壽的重要助力。如今他一人獨居，但教會朋友經常前來探望。「他們怕我出什麼事，但我每天都很好，還能游泳，煮飯，騎腳踏車去超市買菜，也不顧請保母，什麼都能自己來。」

談起日常生活，曹興康仍保持規律的節奏。「我只吃兩餐，不挑食，早餐大約十點吃，晚餐六點半左右。」早餐通常是一杯咖啡、一杯牛奶，配上麵包、水果和番茄。晚餐則會吃牛肉、魚或蔬菜。他笑說：「我沒特別愛吃的，什麼都吃。」每天午休半小時後，就前往社區泳池游泳，並堅持每天做50個俯臥撐。「保持運動的習慣很重要，年紀大了更要活動。」

他說，最怕的是懶惰與煩惱。「心情要快樂，不要生氣；能幫助人家的，就盡量幫助人家。」這是他多年來的生活信條。

雖然年過百歲，曹興康依然活力充沛、臂力過人。他的家裡掛滿了比賽獎牌，是在各級比賽獲得的榮譽，記錄著他與時間賽跑的故事。他參加的游泳比賽項目包括自由泳、仰泳、蛙泳等，共計七項，蛙泳尤其突出，「我這個年齡組沒對手啦，反正只要水不太涼，我就多游幾項。」他笑著說，「比賽對我來說，就是一種樂趣。」

從上海的游泳比賽，到紐約的賽事，再到南加州的社區泳池，80多年來，水波間留下了他生命的印記。有人問他長壽的祕訣，他總是自豪地回答：「沒有祕訣，就是游泳。」

