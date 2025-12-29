從不副署到五人法庭 首例總統彈劾案能否喚醒權力怪獸？

迎接 2026 年，當各地璀璨煙火蓄勢待發，準備點亮夜空時，台灣卻陷入一場前所未有的政治寒冬。台海周遭共軍實彈演習的硝煙未散，內部憲政體制更面臨崩解危機。中華民國憲政史上首宗總統彈劾案，在藍白陣營聯手下正式立案。我們竟要在憲政秩序的廢墟中迎向新年？當政者對台灣民主的凌遲，何時能休？

這場憲政風暴的引信，正是行政院長卓榮泰對立法院三讀通過、且覆議失敗的《財劃法》悍然宣布「不副署、不執行」。前內政部長李鴻源曾重砲抨擊，現行制度將總統修成了一隻怪獸，坐擁無限權力卻無須受質詢。副署本是行政權對立法權負責的憲政義務，如今卻被賴政府異化為政治否決權。若行政院長能僅因不爽法案便拒絕副署且戀棧權位，這不僅是行政擴權，更是對憲政體制的公然叛亂。

當法治淪為執政者的私人武裝，憲政天平便加速崩塌。緊隨行政院的「拒絕副署」之後，理應作為最後仲裁者的憲法法庭，竟墮落為政治的家法室。五名大法官在人數明顯不足、程序充滿瑕疵的情況下，逕行宣告《憲法訴訟法》修正條文違憲，甚至引發內部另外三位大法官聯名質疑該判決「自始無效」。這種「五人法庭」治國的荒謬劇，不僅是司法內戰，更是對國會立法權的野蠻沒收。

賴清德總統的政治性格，從昔日拒進台南市議會的執拗，到今日拒絕接受「雙少數」民意的現實，始終貫徹著一種唯我獨尊的霸道。他口喊守護憲法，實則實踐朕即憲法；他指責在野黨立法濫權，卻無視自己正以行政與司法的雙重黑手，凌遲著台灣的民主法治。這種贏者全拿、輸了也要拿的賴氏邏輯，正一步步將台灣推向獨裁邊緣。

在野黨依法監督執政是天經地義，何來「在野獨裁」？真正讓民主政治窒礙難行、消耗國家元氣的，是那個手握資源卻拒絕對話、不願折衝的執政黨。面對此憲政暴走，在野黨提出彈劾案，雖在三分之二的高門檻下成功機率微乎其微，卻是民主自救的最後信號。此舉旨在要求總統必須面對國會、面對全民，說明其「拒絕公布法律」的法源何在、權力何來。

新的一年，誰不期盼國泰民安？我們誠摯呼籲賴政府放下權力的傲慢。無論兩岸關係或國內政爭，能以對話取代對抗，方為高明的政治家。

