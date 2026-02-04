從不吃生食卻中標！女子卻拉出「3公尺寄生蟲」 醫揭常見壞習慣

醫師建議生食、熟食應分別廚具使用，避免病菌與寄生蟲交叉感染。示意圖。取自Unsplash



中國廣東省深圳一名張姓女子，日前上廁所時發現糞便中有一條細白物體，拍照求醫才知道是寄生蟲，長達3公尺。經醫師問診，才知張女雖然不吃生食，但生肉、熟食都使用同一塊廚房砧板，才導致寄生蟲上身。

綜合中媒報導，深圳一名32歲張姓女子，上完廁所查看糞便，發現有一條奇怪的白色細長的物體，不明所以，拍下來到醫院求診。

經醫師診斷，白色條狀物是牛無鉤絛蟲，屬寄生蟲，對症下藥順利驅蟲，張女已恢復健康。

醫師說明，張女從不吃生食，包括生魚片等等，食物都是烹煮熟透才吃，不過，張女只有一塊砧板，無論生食或熟食，都有同一塊，而且有時處理完生食沒有洗手就直接碰熟食，判斷這習慣成為寄生蟲感染破口。

醫師解釋，講到寄生蟲，很多民眾都以為吃生食才會感染，但個人衛生習慣、烹飪方式，都很可能變成傳染途徑，建議生食、熟食的廚具仍要分別，使用後應仔細刷乾淨、消毒，混用恐造成交叉感染。另雙手勤勞仔細清潔，避免蟲卵經手過渡到口中、其他食材上。

食材部份，許多人喜歡吃3分熟、5分熟等牛排，醫師建議應烹調到瘦肉無粉色，肥肉成透明狀；魚類等海鮮也得加熱到中心溫度攝氏70度以上方能食用。

