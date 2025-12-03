從不敢想像成家到當爸 同志成家展覽走過20載

在台灣戒嚴時期出生的陳子良，目前是台灣同志家庭權益促進會（同家會）理事長、同時也是暢銷書《兩個爸爸》作者陳子良，更是一名同志家庭的家長。同家會今（3）日舉辦「愛的多元方程式—台灣同志家庭二十年主題展」開幕，陳子良以親身經歷，訴說同志家庭從隱身到現身的歷程。

同家會今（3）日舉辦「愛的多元方程式—台灣同志家庭二十年主題展」開幕。（記者鄒尚謙攝）

「生長在戒嚴時期的我，根本沒想過同志可以組成家庭。」陳子良表示，在那個保守封閉的年代，光是同志要生活在台灣就很困難了，遑論是組成家庭、撫養小孩。直到與前夫在美國成婚，並透過代孕才成為一名父親。

遠赴美國求子 得不斷「出櫃」爭取權益

回憶起求子之路，陳子良坦言，起初並未想過要有孩子，是伴侶的堅持讓他開始思考成家的可能。2000年初，他們嘗試收養卻處處碰壁，最終決定走向代孕。這段過程充滿艱辛，即使在相對開放的美國，為了讓孩子在醫療、教育體系中獲得平等對待，他們必須不斷地「現身」，向醫師、老師解釋他們的家庭組成。「連在美國都要這樣做，更何況是當年的台灣？」

2006年，陳子良帶著三歲的孩子回台短居，為了幫孩子找幼兒園，他又再次經歷了一次次的溝通與解釋。「那時候表格上只有『爸爸、媽媽』，我們只能手動改成『家長』。」陳子良說，這些看似微小的細節，都是同志家庭必須一步步去闖、去改變的關卡。

代孕議題需細緻討論 同家會：保障各方權益，避免剝削與歧視

針對近期台灣社會熱議的人工生殖法修法與代孕議題，陳子良認為，討論必須細緻，不能落入單一角度的反對。「我支持代孕合法化，但必須站在監督的立場，確保立法完善。」他強調，立法應兼顧代孕者權益、子女最佳利益以及委託者權益三方平衡。

同家會秘書長黎璿萍也指出，社會對代孕常有「剝削女性」的疑慮，或因資訊落差而產生誤解（如誤以為國外代孕是人口販運）。同家會致力於呈現真實的生命經驗，例如邀請同志爸爸分享與代孕者維持多年情誼的故事，讓大眾看見代孕關係中互助與溫暖的一面。黎璿萍強調，若台灣代孕無法合法化，許多家庭只能尋求地下化管道或遠赴國外，反而更缺乏保障。

「愛的多元方程式」展覽開幕五大角色縮影同志家庭20年

為記錄這段從無到有的歷史，同家會即日起至12月10日於大同大學志生紀念館舉辦「愛的多元方程式—台灣同志家庭二十年主題展」。展覽透過五位虛擬角色（如保守年代的媽媽「阿芬」、代孕求子的爸爸「Mark」等），濃縮了不同世代同志家庭的真實生命故事。

展區設計涵蓋醫療、教育、社會眼光、親子關係四大面向，帶領觀眾看見同志家庭在爭取成家過程中，所面臨的制度性排除與日常微歧視。陳子良感慨說，同家會二十年的努力，讓台灣成為亞洲第一個同志家庭被看見的地方，「我們將持續爭取，直到真正的平等全面實現！」

【展覽資訊】

名稱：愛的多元方程式—台灣同志家庭二十年主題展

日期：2025年12月3日（三）至12月10日（三）10:00-18:00

地點：大同大學志生紀念館（臺北市中山區中山北路三段40號）

費用：免費入場，歡迎預約導覽。