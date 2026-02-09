從不確定推出到時間點浮現？外媒爆料 iPhone 17e 預計 2 月中發表

蘋果公司到底會不會推出 iPhone 17e，一直都是一個謎。先是科技記者 Mark Gurman 報導蘋果內部還沒確定是否要推出 iPhone 17e，但知名天風國際證券分析師郭明錤的消息卻稱 iPhone 17e 將於 2026 年上半年發表。

但最近這款新機又有新消息了，德國科技媒體《Macwelt》引述匿名消息人士的消息稱，iPhone 17e 有望在 2 月 19 日 亮相。





新機有望 2/19 發表，但仍需持保留態度

《Macwelt》引述來自內部人士的消息，iPhone 17e 最快會在 2 月 19 日星期四發表；但值得注意的是，在正常情況下，蘋果通常會選在星期一、星期二或星期三發表新品，像這次傳聞稱蘋果要在星期四發表 iPhone 17e 可說是相當反常。

對於《Macwelt》的爆料，外媒《9to5Mac》撰文表示保留態度，記者 Chance Miller 表示蘋果通常不會向配件製造商透露新機的發售日期，但依照 iPhone 16e 在 2025 年發表的時間點來看，2月推出新機的可能性非常高。

MagSafe 回歸成焦點，並將搭載 A19、C1X 與 N1 晶片

至於 iPhone 17e 會有哪些升級或變化呢？

日本科技網站《Macotakara》指出，這次最主要的是硬體升級，其中包括：

A19 晶片：效能與能效表現預期同步提升

C1X 行動網路晶片：據稱這款晶片的傳輸速度最高可達 iPhone 16e 搭載 C1 晶片的兩倍

N1 無線網路晶片：這款晶片整合 Wi-Fi、藍牙與 Thread 技術，強化無線穩定度與整體連線體驗

除了處理器晶片升級之外，外媒《The Information》報導指出，蘋果 iPhone 16e 取消了 MagSafe 磁吸式充電，但即將推出的 iPhone 17e 則是會補上 MagSafe 技術。

綜合兩家外媒的消息看來，iPhone 17e 的升級是針對實用取向的更新，升級集中在「效能與連線」上。

設計維持不變：瀏海與單鏡頭續留

在外型部分，儘管有消息稱 iPhone 17e 的螢幕會採用動態島設計，但多數外媒推測 iPhone 17e 預期將延續現有設計，採用瀏海螢幕；機身背面則是維持單一主鏡頭設計。

不過，隨著時間接近 2 月下旬，如果蘋果真有新品規劃，相關資訊勢必會更密集浮出檯面，至於 iPhone 17e 是否能在不改外型的前提下，靠晶片與連線升級拉開與前代的差距，接下來幾週應該就能見分曉。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：Macwelt、Macworld、Macotakara、The Information、9to5mac

