從不起眼鐵皮工廠升級，宏于積極走轉型路！配電盤搶攻資料中心，獲歐系電力巨頭獨家技轉
以鐵皮屋工廠為起點的宏于電機，憑藉積極態度與長年合作經驗，成功取得施耐德Okken配電盤技轉授權，這項新產品將加速觸及資料中心商機，更為宏于走向國際的野心奠定堅實基礎。
一家最初資本額僅1百萬元、由三兄弟共同經營的小鐵皮屋工廠，為何能長成年營收破30億元的全國最大配電盤銅排加工廠，近期更打進國際電力巨頭供應鏈，搶攻AI資料中心商機？答案是「不甘於平庸」、「不斷創造特色」的企圖心。
配電盤：將電源分配給不同負載或電路，亦能監控電力系統運轉。集中開關、斷路器、保護裝置和電能計量儀表等設備的成套裝置。
銅排：配電盤中的主要導電元件，負責將匯入的電力分配到不同的電路。
時間回到2012年，1987年創立的宏于電機，已憑著獨門開發的銅排加工技術，跳脫單純代工角色、建立自主品牌，成為華城電機等配電盤大廠不可或缺的供應商，帶動營收每年兩位數成長。
儘管營運穩定，但宏于電機董事長兼總經理詹家榮卻對未來發展充滿不安全感，認為宏于雖有良好的銅排加工技術，但整體而言「不上不下、沒有自己特色」，產品隨時可能因為同業技術突破，而陷入紅海殺戮。
因此，他決定大膽導入當時最熱門的物聯網技術，研發能提供即時監控、警示與安全資訊的智能配電盤，拉開領先對手差距。
導入物聯網、智能拉出差異性
但因為台灣當時尚無相關標準可供參考，轉型之路走得並不容易。詹家榮回憶，當年研發最大的挑戰，就是如何將物聯網技術融入產品，因為公司原本沒有IT團隊，必須到外部尋找系統公司與內部團隊共同開發。
為了整合意見，他當年親自主持上百場研發會議、砸下超過千萬元試驗費用，歷時3年才成功催生台灣第一個符合國家新式標準的智能配電盤，將電力數據送上雲端，取代原本的人工駐點測量方式。
當時第一名使用智能配電盤的客戶，是台灣電力綜合研究所。與傳統配電盤相比，智能配電盤成本雖高出3至5成，但能有效降低火災風險與人力成本，成功打開全新市場。
2015年到2020年，原本「缺乏特色」的宏于，憑著在智能配電盤與能源管理系統的研發上持續投入，成功打開知名度，一名國內重電大廠高層形容：「宏于當時就像一匹黑馬，異軍突起。」
隨著在國內配電盤市場愈來愈茁壯，詹家榮的企圖心也更為強烈。他認為，「走向國際」才是企業永續發展的關鍵，因此積極與法國電力巨頭施耐德電機、日本名門三菱電機、國內大廠士林電機等國際級品牌結盟，精進自身技術實力，「站在巨人的肩膀上做事會更容易。」詹家榮說。
今年10月，宏于取得施耐德電機的「Okken配電盤」台灣獨家技術授權，就是雙方多年合作下的重要成果。
Okken配電盤：施耐德電機旗下、符合國際新標準 IEC 61439 的高端低壓配電盤系統，應用在全球資料中心、半導體，公共工程安全性最高的櫃型之一。
Okken授權盤被業界視為全球安全性最高的櫃型之一，更是用電量大的AI資料中心或關鍵基礎設施的重要規格。詹家榮的盤算是，若能取得國際大廠技術授權，將可沿用試驗報告，有效縮短產品落地的時間，實現「彎道超車」。
高安全櫃獨家授權 開拓市場
「台灣目前使用的傳統配電盤櫃型，就像沒有太多隔間的衣櫃，把衣服（指配電設備）全部塞到裡面；而Okken授權盤把衣櫃多加很多抽屜。」台灣施耐德電機配電產品事業部總經理薛乃寧如此形容，符合新國際規範櫃型，將有效避免人員觸電，方便做替換跟維修，更能承受事故時的衝擊，大幅提高安全性與送電連續性。
薛乃寧透露，會選擇授權技術給宏于，就是看中他們不斷創新、技術一直處於配電盤產業前段的特色，且多年前的智能配電盤合作上就已充分展現實力。
雙方在兩年前開始進行Okken授權盤商務討論，最大門檻在於如何讓宏于的團隊理解並掌握新的盤體設計標準。所幸，透過多次設計研發交流並進行技術輔導，最終成功完成在地化。
目前，已有數個潛在客戶正與宏于洽談訂單，當中不乏資料中心跟政府建設，部分訂單有望年底定案。
宏于現也已經是全台最大銅排加工廠，配電盤在國內市占率排名前五，累積客戶上千家，遍布半導體、電信、醫療、太陽能、電力、建設、公建等產業，日月光、智邦、桃機、中油等都是其客戶；加上嶄新的AI資料中心商機，營運版圖可望進一步擴張。
攤開財報，宏于去年營收逾30億元，每股稅後純益（EPS）9.97元，隨著在手訂單增加，今年上半年營收已達17億元，全年有望刷新歷史新高，EPS則為6.81元。並預計在12月下旬興櫃掛牌。
但詹家榮不以此自滿，計畫逐步將技術與品牌拓展至東南亞市場。「台灣市場真的太小了。」他透露，目前外銷僅占公司營收不到一成，卻是現階段最大的成長動能，希望有朝一日宏于能踏入北美市場，再拓事業版圖。
「既然要做，就要做到最好！」詹家榮受訪時，多次豪氣干雲地強調這句話。從不自滿、持續精進的態度，正是這家曾經的黑手工廠，轉為國際品牌的最強動力。
