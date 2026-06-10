從世足的高溫挑戰 看見台灣足球的氣候與性別問題
編按：史上最大規模的世界盃足球賽即將於本（6）月開踢，極端高溫挑戰將相當嚴峻。氣象專家已警告今年可能是超級聖嬰年，本屆比賽場地的16座城市中，有14座可能面臨綜合溫度熱指數（WBGT）超過28°C的嚴重熱傷害風險。在台灣，高溫更是不容忽視，今年夏天，我國女子足球聯賽有10多場比賽的開賽時間辦在下午2時點前，相比於男子足球聯賽沒有一場在這個時間點以前開賽，也凸顯性別不平等疑慮。
足球在台灣相對冷門，卻是世界上將近一半人口（36億）收看的體育項目，比奧運的收看人數還多了10億。上屆2022卡達世界盃，決賽的收看人數高達15億。卡達世界盃還有一項創舉，就是為了避開炎熱的氣候，將原本在夏季舉行的賽事，改到11~12月舉行。
4年後的今天，將迎來一次參賽隊伍史上最多的世界盃，比賽場地橫跨美國、加拿大與墨西哥的16座城市，比賽場次也由64場擴張到104場。不同的是，這屆將回到夏季舉行。
這也讓本屆世界盃的關注焦點增添了高溫議題。足球本就是至少90分鐘來回跑動的高強度賽事，雪上加霜的是，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣候預測中心已警告今年可能是超級聖嬰年，酷暑將加劇球員的體能負擔。
疲勞、暈眩、痙攣 高溫影響比賽表現
一份由球員撰寫的聲明指出，高溫已經實際影響他們的身體與比賽表現，包括頭重腳輕、暈眩、疲勞、肌肉痙攣，甚至更嚴重的健康後果。
另一份研究顯示，當綜合溫度熱指數（WBGT）超過28°C，球員衝刺的次數約下降10%，高強度跑動距離也減少。這說明高溫除了會給球員帶來體力上的負荷，甚至帶來醫療風險，還會降低競技表現與賽事本身的觀賞性。
高熱甚至會影響比賽的裁判的判斷力，在2024 年美洲盃（Copa América）中，助理裁判彭祖（Humberto Panjoj）就在氣溫33°C（WBGT 約 27.5 °C）、體感溫度約38.33 °C的酷熱下暈倒。
比賽城市可能飆高溫
據估計，此屆比賽的16座城市中有14座，在 6、7 月可能會出現綜合溫度熱指數（ WBGT ）超過 28°C。 WBGT達26°C，熱傷害風險會達到中度到高度，影響運動員表現；超過28°C時，會有嚴重熱傷害風險。
本屆最受矚目的冠亞軍決賽場地，是紐約的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）。而每年夏天，都有500名紐約居民因高溫喪命。冠亞軍決賽時間更是在盛夏的7月，而2024年7月的紐約就曾達到35°C，甚至造成第三大道橋因熱漲冷縮無法閉合的事件。大都會人壽體育場的露天設計，若是遇上高溫，將進一步加劇球員、裁判的風險。
另一個比賽舉辦城市，墨西哥的蒙特雷（Monterrey），近年也受到熱浪侵襲。在 2024 年氣溫曾飆升至45 °C。墨西哥衛生部當年的報告指出，有1937例與高溫相關的醫療個案，並有90人因中暑和脫水而死亡。而當地的球場，也是露天設計。
足球沙漠台灣也有高溫挑戰 還有性別不平等
即使是號稱足球沙漠的台灣，也一樣要面對高熱的衝擊，甚至是性別不平等的爭議。今年這個賽季，台灣企業甲級足球聯賽（男子）和木蘭足球聯賽（女子）同樣要踢84場的賽事，然而，女子足球員要在下午14時 以前開賽的場次有12場，企甲卻是0場。「台灣女子足球員工會」發出聲明質疑，難不成，女子足球員比男子足球員更耐熱嗎？
工會發聲明時的5月，開踢的木蘭聯賽所處台中太原球場，氣溫是33°C，體感是39°C，人工草皮更是高達50°C。
該聲明建議足協應參考澳洲，澳洲為避免炎熱天氣對球員造成影響，不分男女足，均在開賽時間作出規範，比賽在照明充足的體育場最早下午6時才能開踢；照明不足的場地的開賽時間則是下午5時。
目前我國男子足球世界排名為166名 ，女子排名為42名。誠然，眼下台灣的足球發展還有許多結構性問題需要突破，但足球是國際能見度最高的運動，且不論哪種運動，運動員本身都是我們最重要的資產，從防護球員避免熱傷害做起，未嘗不是友善台灣足球發展的第一步。
今年5月，台南玉井已出現39.8°C高溫，台北、基隆、新北測站今創下設站以來5月最高溫紀錄。4月底以來世界多個氣象機構發出警訊，擔心今年有可能是「超級聖嬰年」，甚至擔心2027~2028將出現更熱的酷暑。因此，未來許多戶外活動、賽事的舉辦時間，皆應該考慮到高溫而做時間上的更動外，活動場域也應增加遮陰、通風等設計，以減少熱傷害的發生。
醫界呼籲：超過28°C應延後比賽
避免球員在球場熱傷害，可以怎麼做？一份由臨床醫生、公共衛生、運動表現與氣候科學專家提出的公開信，可作為全球足球賽事的參考。他們要求FIFA 正視 2026 世界盃的高溫風險，主要訴求如下：
採納較嚴格標準
國際職業足球員協會FIFPRO建議，WBGT達26°C就應啟動降溫措施，超過28°C則應延後或延期比賽。
延長並強化降溫休息
FIFA目前約有3分鐘的降溫休息，通常安排在第30與第75分鐘，但醫療專家認為補水時間不足，也不足以讓核心體溫下降。因此公開信建議，降溫休息至少應延長至6分鐘，並在賽前與中場提供冰水、冷毛巾、冰袋等積極降溫設備。
強化更衣室降溫設備
比賽場地的更衣室應配備正確的設備，以便球員在賽前與半場休息時能降溫。
其他人也在看
莫巴耶2分 伯朗0分2火鍋 PLG總冠軍賽觀察年度第一隊表現
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】PLG總冠軍賽重返台北市的勇士隊主場，本季總冠軍賽之戰引爆一個話題，年度第
這次不是小動物闖禍！台中海線逾14萬戶大停電 台電曝原因
中部地區連日大雨，造成多處淹水之外，今（10）傳出因線路問題，造成大範圍停電，從龍井、梧棲、沙鹿等地都有停電，連帶大甲鎮瀾宮、靜宜大學等都受影響。有關台中海線地區停電事故，台電表示，今日下午2時17分進行新設備送電過程，因現有設備絕緣不良導致故障，造成台中市清水、沙鹿、梧棲、大甲等海線地區共14.17萬戶停電，經搶修已於26分鐘內全數復電，造成民眾不便，台電......
韓劇《鐵拳教育》爆紅燒進台灣政壇 凌濤：桃園霸凌零容忍絕不是口號
最近韓劇《鐵拳教育》爆紅，引發台灣與韓國兩地針對校園霸凌、恐龍家長干預教育，以及不公平競爭與教育資源分配等問題的高度共鳴。熱潮也燒進政治圈中，除了民進黨高雄市長參選人賴瑞隆兒子涉及霸凌事件引發關注外，桃園市議員凌濤10日也在臉書發文強調，給予師生最安全的教育環境，桃園必須霸凌零容忍。凌濤表示，《鐵拳教育》劇情中，從霸凌者背後有國會議員的至親當靠山，到出事後的......
PLG／周桂羽復活砍12分 慘遭曾祥鈞誤擊笑稱：放槍才要算帳
富邦勇士10日在總冠軍賽第3戰，以85：76擊敗桃園領航猿，取得系列賽2：1領先。前幾場表現低迷的周桂羽此役挺身而出，繳出本土最高12分，但在比賽中卻意外遭隊友曾祥鈞擊中臉部，成為另類焦點。
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
鄭麗文演講細節曝！他點評：高自信、缺內容
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，行程涵蓋多場智庫與閉門會談，其中僅一場在紐約曼哈頓的公開活動對外開放。參與現場的「USTaiwanWatch：美國台灣觀測站」成員指出，鄭麗文在...
蕭美琴回來了！出訪帛琉任務圓滿：台灣願意為國際做出貢獻
即時中心／連國程、許雯絜報導副總統蕭美琴今（10）日晚間完成「帛榮專案」之旅返抵桃園機場，她表示，總統賴清德這次交付她的任務已經圓滿完成。這是蕭美琴首度以副總統身分出訪，帛琉總統惠恕仁在過去幾天熱情接待，也讓她印象深刻。蕭美琴也分享，帛琉人跟台灣人一樣溫暖好客，讓她有種熟悉感；此外，帛琉的海洋及陽光不能錯過，蕭美琴也大力推薦國人前往旅遊。
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
川普對伊朗發出新威脅！談判延宕引發戰爭憂慮 美通膨飆升創三年新高
美國總統川普近日對伊朗發出嚴厲警告，指責其拖延和平協議談判，並揚言要讓對方「付出代價」。這場地緣政治危機不僅加劇中東緊張局勢，更導致能源價格飆升，使美國 5 月消費者物價指數創下三年來新高，衝擊期中選舉選情。
Honda CR-V迎小改款99.9萬起上市！增列e:HEV動力搶進油電市場
連續14年蟬聯國產中型SUV銷售霸主的Honda CR-V搶進油電市場！在迎來小改款之際，除了汽油版外，同步帶來了e:HEV電油版，提供消費者更多元的用車選擇，本次小改款CR-V汽油版提供VTi-S及S共兩款等級，售價分別為新台幣99.9萬元、109.9萬元；電油版則有e:HEV S及e:HEV Prestige兩種選擇，售價分別為122.9萬元、129.9萬元。自5月中開放預售至今，小改款Honda CR-V已接單1800張，其中7成為e:HEV車型，台灣本田也訂出年販售1萬台的目標。想感受CR-V電油魅力的車迷玩家們，6月13日起即可至全台Honda Cars展示中心體驗試乘。另外，歡慶CR-V上市，2026年9月底前領牌CR-V全車系，享德國馬牌輪胎PremiumContact C 18,000元加價購優惠。
黃山料遭炎上！《異色檔案》曾起底他「爆紅卻被討厭」的4大真正原因
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，痛批其作品空泛、文筆薄弱，相關話題連日延燒。作為長年霸占榜首的現象級作家，黃山料評價極度兩極。YouTube頻道《異色檔案》主持人DK曾對此現象進行深度剖析，指出黃山料爆紅卻備受討厭的核心，源於其作品充滿高度商業化的精準計算，以及過往在金錢觀、憂鬱症及「家暴適合論」等議題上的頻頻失言，才讓這場大眾閱讀與文學品質的爭議持續擴大。
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
黃仁勳揭韓國大佬聚會內幕！點名他「1原因」包辦烤肉 認：我只負責吃
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，除了分享創業歷程，也首度公開日前與南韓科技業大老們聚餐的私下互動畫面。被問到日前引發熱議的「兆元宴」（三燒會：三層肉＋燒酒聚會）內幕時，黃仁勳不但大讚韓式烤肉美味，還笑曝當天烤肉烤最勤的人其實是LG集團會長具光謨。
黃仁勳挺過破產危機！「開示年輕人」霸氣喊：要用50年改變世界
被譽為「AI教父」的黃仁勳登上韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，與主持人劉在錫暢談從艱苦童年一路走到執掌全球市值最高企業的人生哲學，他也不忘向年輕世代提出一段發人深省的建議：「因為AI的發展，人們比過去更容易變得聰明，因為網際網路的存在，取得知識也變得更加容易。真正困難的是培養人格與韌性，而這些能力只能透過失敗，以及不斷磨練自己的過程來建立。」
SpaceX上市馬斯克身價衝兆元 挑戰全球第一
[NOWNEWS今日新聞]史上最大IPO即將登場，而它可能同時創造出人類歷史上第一位個人資產突破1兆美元的富翁。隨著SpaceX預計以每股135美元在那斯達克掛牌上市，代號「SPCX」，目標估值高達1...
哥倫比亞政壇震撼！調查委員會主席提議暫停總統 Gustavo Petro 職務至6月21日
哥倫比亞政壇傳出重大動盪，國會調查與指控委員會主席 Gloria Arizabaleta 於週三提交一份文件，正式提議暫停總統 Gustavo Petro 的職務，預計停職期限將持續至今年6月21日，引發各界高度關注。
5月CPI年增4.2%！美股開盤下探 台指期夜盤上下震盪千點
美國5月消費者物價指數（CPI）數據於當地時間週三（10日）公布，結果顯示年增率為4.2%，符合市場預期，而剔除食品與能源價格的核心CPI月增率則為0.2%，低於市場原先預估的0.3%。該數據稍微舒緩了市場對通膨壓力的擔憂，美股10日開盤小幅下跌。
蚊子叮咬癢爆怎麼辦？醫師教1招免抓止癢 還能防感染
特里莎帕斯里查透過Instagram表示，蚊子吸血時會將含有蛋白質的唾液注入人體皮膚，而人體免疫系統會將這些物質視為外來入侵者，進而釋放組織胺（Histamine）等化學物質，引發紅腫與搔癢反應。這些癢覺訊號隨後透過神經纖維傳送到大腦，由於訊號集中在特定位置，大腦往往會特...
聖嬰現象恐創紀錄！歐盟氣候機構示警：強烈聖嬰年底前報到
歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」週三發布最新預測，指出全球氣象專家對於今年底可能出現「強烈聖嬰現象」的信心大增。根據最新數據顯示，聖嬰現象的強度極有可能達到中度至強烈等級，甚至不排除刷新歷史紀錄。
台灣運彩AI分析》美國職籃 紐約尼克主場迎戰馬刺 AI看好尼克開紅盤，大小分爆發機率高！
台灣運彩賽事編號：323兄弟們，總決賽G4明早8:30（台灣時間）要開打了！紐約尼克在主場要努力把連勝氣勢找回來，聖安東尼奧馬刺則想把系列賽扳成2-2平手，這場真的超有看頭！先來看兩隊近況，紐約尼克這季平均每場攻下114.4分，失分103，最近5場戰績是L-W-W-W-W，狀態算穩。聖安東尼奧馬刺平均得分108.6、失分103，近5場則是W-L-L-W-W，輸贏有點波動。兩隊最近三次對戰超刺激：- 6月9日：紐約尼克主場111比115輸給馬刺- 6月6日：馬刺主場104比105惜敗- 6月4日：馬刺主場95比105輸球看得出來每次都打得很接近，防守端也都很硬。今晚的觀戰重點就是：紐約尼克想開啟新連勝，聖安東尼奧馬刺則要追平系列賽。馬刺上一場靠著Wembanyama狂砍32分8籃板6助攻3火鍋，硬是把紐約尼克13連勝給終止。Josh Hart說：「每場輸球都一樣痛，們知道對手不會輕易投降，這就是一場硬仗。」Wembanyama這場打得很聰明，一直往禁區衝，內線得分效率超高，也帶動全隊有5人得分上雙。紐約尼克這邊Brunson雖然拿32分但命中率不太理想，Towns第四節又熄火，教練團應該