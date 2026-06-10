從世足的高溫挑戰 看見台灣足球的氣候與性別問題

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

編按：史上最大規模的世界盃足球賽即將於本（6）月開踢，極端高溫挑戰將相當嚴峻。氣象專家已警告今年可能是超級聖嬰年，本屆比賽場地的16座城市中，有14座可能面臨綜合溫度熱指數（WBGT）超過28°C的嚴重熱傷害風險。在台灣，高溫更是不容忽視，今年夏天，我國女子足球聯賽有10多場比賽的開賽時間辦在下午2時點前，相比於男子足球聯賽沒有一場在這個時間點以前開賽，也凸顯性別不平等疑慮。

本屆世足要跨越多個城市，對球員體力上已是不小的負擔，還遇上高溫，更是挑戰。圖為阿根廷隊球星梅西（Lionel Andrés Messi Cuccittini）比賽場景。圖片來源：擷取自Leo Messi 臉書

足球在台灣相對冷門，卻是世界上將近一半人口（36億）收看的體育項目，比奧運的收看人數還多了10億。上屆2022卡達世界盃，決賽的收看人數高達15億。卡達世界盃還有一項創舉，就是為了避開炎熱的氣候，將原本在夏季舉行的賽事，改到11~12月舉行。

廣告 廣告

4年後的今天，將迎來一次參賽隊伍史上最多的世界盃，比賽場地橫跨美國、加拿大與墨西哥的16座城市，比賽場次也由64場擴張到104場。不同的是，這屆將回到夏季舉行。

這也讓本屆世界盃的關注焦點增添了高溫議題。足球本就是至少90分鐘來回跑動的高強度賽事，雪上加霜的是，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣候預測中心已警告今年可能是超級聖嬰年，酷暑將加劇球員的體能負擔。

疲勞、暈眩、痙攣 高溫影響比賽表現

一份由球員撰寫的聲明指出，高溫已經實際影響他們的身體與比賽表現，包括頭重腳輕、暈眩、疲勞、肌肉痙攣，甚至更嚴重的健康後果。

另一份研究顯示，當綜合溫度熱指數（WBGT）超過28°C，球員衝刺的次數約下降10%，高強度跑動距離也減少。這說明高溫除了會給球員帶來體力上的負荷，甚至帶來醫療風險，還會降低競技表現與賽事本身的觀賞性。

高熱甚至會影響比賽的裁判的判斷力，在2024 年美洲盃（Copa América）中，助理裁判彭祖（Humberto Panjoj）就在氣溫33°C（WBGT 約 27.5 °C）、體感溫度約38.33 °C的酷熱下暈倒。

比賽城市可能飆高溫

據估計，此屆比賽的16座城市中有14座，在 6、7 月可能會出現綜合溫度熱指數（ WBGT ）超過 28°C。 WBGT達26°C，熱傷害風險會達到中度到高度，影響運動員表現；超過28°C時，會有嚴重熱傷害風險。

本屆最受矚目的冠亞軍決賽場地，是紐約的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）。而每年夏天，都有500名紐約居民因高溫喪命。冠亞軍決賽時間更是在盛夏的7月，而2024年7月的紐約就曾達到35°C，甚至造成第三大道橋因熱漲冷縮無法閉合的事件。大都會人壽體育場的露天設計，若是遇上高溫，將進一步加劇球員、裁判的風險。

另一個比賽舉辦城市，墨西哥的蒙特雷（Monterrey），近年也受到熱浪侵襲。在 2024 年氣溫曾飆升至45 °C。墨西哥衛生部當年的報告指出，有1937例與高溫相關的醫療個案，並有90人因中暑和脫水而死亡。而當地的球場，也是露天設計。

紐約的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）的露天設計，若是遇上高溫，將進一步加劇球、裁判的風險。圖片來源：Wikipedia

目前我國男子足球世界排名為166名 ，女子排名為42名。圖片來源：台灣木蘭足球聯賽臉書

足球沙漠台灣也有高溫挑戰 還有性別不平等

即使是號稱足球沙漠的台灣，也一樣要面對高熱的衝擊，甚至是性別不平等的爭議。今年這個賽季，台灣企業甲級足球聯賽（男子）和木蘭足球聯賽（女子）同樣要踢84場的賽事，然而，女子足球員要在下午14時 以前開賽的場次有12場，企甲卻是0場。「台灣女子足球員工會」發出聲明質疑，難不成，女子足球員比男子足球員更耐熱嗎？

工會發聲明時的5月，開踢的木蘭聯賽所處台中太原球場，氣溫是33°C，體感是39°C，人工草皮更是高達50°C。

該聲明建議足協應參考澳洲，澳洲為避免炎熱天氣對球員造成影響，不分男女足，均在開賽時間作出規範，比賽在照明充足的體育場最早下午6時才能開踢；照明不足的場地的開賽時間則是下午5時。

今年女子足球員要在14:00 以前開賽的場次有12場，男子足球員卻是0場。圖片來源：擷取自台灣女子足球員工會臉書

目前我國男子足球世界排名為166名 ，女子排名為42名。誠然，眼下台灣的足球發展還有許多結構性問題需要突破，但足球是國際能見度最高的運動，且不論哪種運動，運動員本身都是我們最重要的資產，從防護球員避免熱傷害做起，未嘗不是友善台灣足球發展的第一步。

今年5月，台南玉井已出現39.8°C高溫，台北、基隆、新北測站今創下設站以來5月最高溫紀錄。4月底以來世界多個氣象機構發出警訊，擔心今年有可能是「超級聖嬰年」，甚至擔心2027~2028將出現更熱的酷暑。因此，未來許多戶外活動、賽事的舉辦時間，皆應該考慮到高溫而做時間上的更動外，活動場域也應增加遮陰、通風等設計，以減少熱傷害的發生。

醫療專家認為FIFA給的補水時間不足，建議降溫休息至少應延長至6分鐘，並在賽前與中場提供冰水、冷毛巾、冰袋等積極降溫設備。圖為葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）圖片來源：擷取自Cristiano Ronaldo臉書

醫界呼籲：超過28°C應延後比賽

避免球員在球場熱傷害，可以怎麼做？一份由臨床醫生、公共衛生、運動表現與氣候科學專家提出的公開信，可作為全球足球賽事的參考。他們要求FIFA 正視 2026 世界盃的高溫風險，主要訴求如下：

採納較嚴格標準

國際職業足球員協會FIFPRO建議，WBGT達26°C就應啟動降溫措施，超過28°C則應延後或延期比賽。

延長並強化降溫休息

FIFA目前約有3分鐘的降溫休息，通常安排在第30與第75分鐘，但醫療專家認為補水時間不足，也不足以讓核心體溫下降。因此公開信建議，降溫休息至少應延長至6分鐘，並在賽前與中場提供冰水、冷毛巾、冰袋等積極降溫設備。

強化更衣室降溫設備

比賽場地的更衣室應配備正確的設備，以便球員在賽前與半場休息時能降溫。

相關文章

研究：世足1/4賽事面臨高溫風險 球員表現將受多重因素影響

「廢布球衣」首度登上世界盃！ 比寶特瓶球衣更永續嗎？