從中國買4300劑快篩送選民 市議員參選人一審判刑5月

記者楊佩琪／台北報導

曾於2022年代表新黨參選台北市議員的張榮法，被控自中國購買4300劑新冠肺炎（COVID-19）快篩試劑，無償提供給選民，被依涉犯違反醫療器材管理法等罪起訴。台北地方法院16日一審宣判，判處5月有期徒刑，得易科罰金。可上訴。

張榮法曾因不滿到當時參選台北市長的陳時中拜票場合，嗆聲「萬華不是破口」被警方隔開，到台北地檢署對陳時中提告妨害自由、妨害選舉等罪，檢方最後皆認與陳時中無關，簽結。

2022年4月間，張榮法被發現以妻子等43人名義，每人100個名額，自中國寶太生物科技公司購買新冠快篩試劑，在競選總部成立時，放在總部裡無償送給選民，被依法送辦。檢調當時上門搜索時，也查獲到1835劑快篩試劑。當時張榮法辯稱，該些試劑僅是「借用」，文宣上都有註明，並非賄選。

檢方則認為，張榮法的試劑，每劑報關價為15元，價值不高，也未影響選民投票意願，但自行進口醫療器材確實違法，因此依違反醫療器材管理法起訴。台北地方法院一審判刑5月，得易科罰金。全案可上訴。

