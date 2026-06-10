從中影案到森崴下市！孫嘉蕊：散戶血汗錢成資本遊戲代價 郭台強爭議從未停過

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森崴能源（6806）將於6月23日終止上市，超過3.8萬名股東受到影響。資深媒體人孫嘉蕊今（10）日發文指出，森崴能源下市不只是單一企業經營失利事件，更讓外界重新檢視正崴集團董事長郭台強過去二十多年來備受爭議的商業經營軌跡。

孫嘉蕊表示，在台灣資本市場上，「郭台強」這個名字曾是實力與財富的象徵。作為鴻海創辦人郭台銘的二弟，他從鴻海總經理到自立門戶掌管正崴精密，建立自己的商業帝國。然而卸下家族光環後，過去二十年來的商業軌跡，卻是一條充滿爭議的經營路。

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她指出，曾經一路炒熱市場話題的森崴能源，打著政府能源轉型與ESG綠能概念光環，吸引超過3.8萬名散戶股東投資。然而森崴從一開始的財務規劃就備受爭議。孫嘉蕊並提到，郭台強在股票即將下市前接受媒體專訪時，坦承公司存在「小孩玩大車」的問題。

孫嘉蕊指出，森崴股本僅27億元，卻投入規模龐大的離岸風電工程。根據郭台強受訪內容，原本合作夥伴建議以600多億元標下大型離岸風電案，但後續受到疫情衝擊、施工成本暴增等因素影響，最終造成巨額虧損。

她寫道：「一開始的錯誤財務報告、管理不善、海外子公司遭違約，短短時間內爆出近兩百億元的驚人虧損。」

孫嘉蕊也提到，幾乎在同一時期，郭台強曾擔任重要股東，或與正崴集團有深厚上下游供應鏈、投資關係的上市公司廷鑫（2358）與昶虹（2443），也因財務危機及無法如期提出財報而遭強制下市。

她表示：「也就是說跟他有關的，超過7萬名散戶投資人的血汗錢，也瞬間變成了無法變現的壁紙。」

文章中，孫嘉蕊直言：「郭台強的爭議，一直不斷。」

她認為，從早年的黨產中影案、與藝術家的版權糾紛，到近年旗下關聯企業的連續爆雷下市，散戶投資人的血汗錢，成了他資本遊戲的犧牲品。

談到中影案時，孫嘉蕊指出，2006年引發高度爭議的中影股權交易案，是郭台強最為人熟知的爭議起點。當時國民黨處理「三中案」期間，郭台強在前立委蔡正元的居中牽線下，以三十餘億元價格取得擁有大量不動產資產的中影公司。

孫嘉蕊寫道：「這場交易隨後演變成一場長達十年的政治與司法泥淖。中影公司在資產價值高達上百億的情況下，卻以低價賤賣給財團，被外界強烈質疑是協助國民黨『脫產』與『洗資產』。」

她指出，後續郭台強與蔡正元從合作夥伴反目成仇，雙方展開多年司法攻防。雖然郭台強在法律案件中多次全身而退，但她認為這場爭奪戰的核心，始終是商人如何利用政治轉型期，以極低成本取得龐大資產所引發的社會爭議。

接著，孫嘉蕊將焦點放在導演魏德聖與郭台強之間的投資糾紛。

她指出，《賽德克．巴萊》上映後創下亮眼票房成績，但魏德聖後續指控自己未能分享相關收益，反而一步步陷入複雜的股權與債務糾紛。

孫嘉蕊寫道：「魏德聖指控郭台強，利用一紙對賭條款，在中影國際淨值下跌時，以象徵性的『一元』強行買回魏德聖手中的所有股份。」

「接著，再透過鑫鴻國際投資公司，指控魏德聖欠款四千五百萬元，持本票向法院聲請強制執行，查封魏德聖的資產。」

她進一步表示：「在法律條文上，郭台強『完全合法』且勝訴；但事實結果是魏德聖電影著作權沒了、股權沒了，還莫名背上巨額債務。」

孫嘉蕊指出，雙方最終雖然達成和解，魏德聖甚至曾公開向郭台強道歉，但相關事件至今仍是文化界經常被提及的爭議案例。

文章最後，孫嘉蕊將森崴下市、中影案及魏德聖事件連結在一起，認為背後呈現的是同一套商業邏輯。

她寫道：「綜觀郭台強的企業經營史，從中影案的驚人利益、魏德聖的血淚教訓，到如今綠能與科技光環粉碎後的下市潮，都完美符合了同一套商業邏輯。」

「風光時，利用家族名號與政策題材，在檯面上大舉募資、享受掌聲與資本溢價。崩盤時，透過子母公司交叉持股、法律合約的防火牆，讓個人的龐大資產得以保全，甚至依法申請重組，然後安穩地退居幕後。」

孫嘉蕊最後寫道：「這種讓市井小民幾十萬、幾百萬積蓄一夕歸零的『合法詐騙』，比明目張膽的搶劫，更令人齒冷。」

「一家公司倒下，賠掉股民的退休金，他早已築好所有風險牆，照樣過富豪生活，依然百億身價。」

「有財無德。這才是最令人憤怒的地方。」

截至截稿前，郭台強本人、正崴集團及森崴能源尚未就孫嘉蕊文中相關質疑與評論內容公開回應。《放言》將持續追蹤相關說法及後續發展。

（圖片來源：AI示意圖）

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