從中藥防疫走向國際合作—臺灣中醫藥閃耀歐洲製藥原料展(CPHI)



衛生福利部委託台灣經濟研究院邀集我國優質中醫藥業者，籌組中醫藥產業國家隊，於10月28日至30日赴德國參加「2025年歐洲製藥原料展」，設置臺灣中醫藥形象館(以下簡稱臺灣館)，展示我國的製藥及研發實力。

展會期間，臺灣館吸引來自歐美的製藥專業人士、經銷商及研究機構專業人士參訪，並與5家國際企業及2間商業投資機構進行4場商談會議，洽談產品銷售與代工製造（OEM／ODM）等合作機會，開啟臺灣進軍全球傳統醫藥市場之新契機。同時，我國駐法蘭克福辦事處羅美舜處長及法蘭克福投資促進會副主席Bertram Roth亦親臨參觀，肯定臺灣中醫藥在德國市場之潛力，並期許臺歐雙方持續深化產業合作。

廣告 廣告

台灣經濟研究院余祁暐副所長接受podcast頻道“Molecule to Market”主持人Raman Sehgal專訪

臺灣館更獲得主辦方邀請，登上展會新聞發表舞台(Newsbeat Stage)，為我國首度受邀於此國際場合，向10餘家國際媒體發表臺灣中醫藥之創新發展；其後接受長期關注生技產業之國際知名podcast頻道“Molecule to Market”主持人專訪，進一步提升臺灣在展會上的國際能見度。

臺灣館展覽亮點為臺灣清冠一號與清冠二號之防疫實績。參展業者包含莊松榮製藥、立康生物科技、天明製藥、臺灣三帆製藥及葡萄王生技股份有限公司等，充分展現臺灣中醫藥從臨床研究、產品創新到GMP製造與國際代工之完整產業鏈，並分享臺灣中醫與現代醫學緊密合作之成果。衛福部將持續強化國際合作，帶領中醫藥產業拓展全球市場與夥伴關係，提升我國在國際上的品牌形象與影響力。