從丹娜絲風災憂心新修財劃法衝擊 賴清德再籲朝野團結守護台灣

總統賴清德再度呼籲朝野團結，讓台灣的未來更安全。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕針對明年度總預算在立法院遲未審議，以及財劃法兩次修法的爭議，總統賴清德今天下午出席台南的丹娜絲風災感恩會時，憂心將影響中央政府的順利運作，若有災害，勢必大幅降低救災效率，民眾也受到直接衝擊，再度呼籲朝野團結一致，讓守護國家的力量更充足，台灣的未來更安全、更有韌性。

台南市政府今天舉辦丹娜絲風災感恩會，賴清德出席致詞，向無私奉獻的各界，致上最誠摯謝意，但也表示，今年度已剩不到20天，明年度中央政府總預算卻在立法院遲未決議，將影響政策執行，憂心不已。

廣告 廣告

賴清德還提到，財劃法的兩次修法，大幅削弱中央財政，如果依照新修的財劃法編列預算，將導致中央政府明年需舉債逾5千億元，且未來每年勢必舉債這樣的金額，會讓政府沒有足夠資源，失去災害應變能力。

賴清德說，新修的財劃法，也可能將由地方政府單獨承擔災害應變工作，讓救災效率大幅降低，也勢必讓民眾災後復原上受到最直接衝擊；他強調，國家各項挑戰，不分黨派要去面對，期待朝野團結一致，讓國政可以順利運作，守護台灣的力量更加充足，台灣的未來也會更安全、更有韌性。

總統賴清德認為國家的各項挑戰，不分黨派都要去面對，呼籲朝野團結一致。(記者吳俊鋒攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

學者：立法權不能違憲增預算 支持不副署

府院拍板 財劃法不副署 停砍年金法案比照 賴、卓明對外說明

財劃法不副署 法理及民意後做盾

財劃法不副署不公布 林沛祥：賴總統應與在野黨主席對談

