從乖學生變殺人魔張文！王浩宇嘆「真的想知道原因」 專家：多做2件事結果可能不同

台北捷運砍人案兇嫌張文。圖／翻攝畫面

27歲張文19日在捷運台北車站、中山商圈丟擲煙霧彈、隨機砍人，導致3死11傷，自己則墜樓身亡，事後遭挖出他在高中時期表現優異，不僅成績好還熱心公益，被記多次嘉獎、小功，到了虎尾科技大學資工系時期也品行正常，讓前桃園市議員王浩宇驚訝直呼「為什麼突然間就變成我們現在認識的張文」，引發關注。

王浩宇21日深夜發文表示，張文高中就讀永平高中餐飲科，之後又錄取虎科大資工系，「基本上成績一定是很好啦」，在案發後收到不少張文國、高中同學的私訊，也都說他表現正常、個性害羞，甚至「樂於助人、會幫助同學」，到了大學也一樣品行正常。

廣告 廣告

「一個這樣的孩子為什麼突然間就變成我們現在認識的張文？」王浩宇無奈感嘆，是當兵的時候發生什麼事，還是失業之後，生活的壓力讓他生病了，又或是發生什麼其他的事，才讓張文變成殺人魔，「我真的很想知道」。

他指出，當所有的社會問題「都用來罵廢死來解決的時候」，或許反而永遠不會知道背後的答案，「我當然不支持廢死，但我真的很想知道問題的答案、如何避免再發生」，而這也是解決問題的根本。

乖學生→殺人魔張文！專家曝2件事恐讓他性格大變

心理學碩士、資深媒體人李思萱在粉專指出，許多人都在探討張文的「個人病理」，自己則看到的是系統崩解。

她解釋，從張文求學階段表現，可以顯示他並非「從小就有問題」，更多的可能是這幾年發生事導致性格劇變，如他因酒駕被踢出軍隊，接著搬到台北切斷家庭連結，最後更被通緝，導致與社會開始產生對立，「當一個人完全脫離所有系統，根據家族治療理論，這是最危險的狀態」。

資深媒體人李思萱在臉書分析張文事件。圖／翻攝自李思萱臉書

李思萱表示，若在張文被汰除後，有退伍軍人輔導系統追蹤他、提供心理支持，又或是通緝系統能更快速地把他抓到，而不是讓他在台北孤立地活了5個月，或許結果會不一樣。

她也說，藉此可以思考，若有人正在失去重要系統，比如離婚、失業、親人過世等，該如何接住他們，並討論如何預防，「張文的行為當然該譴責，受害者的痛苦也無法彌補。但如果我們只停留在譴責和哀悼，下次還是會發生。」

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

殺人魔張文遭起底曾為空軍！同梯爆他常在軍中鬧事 疑「故意酒駕」換退伍

賴清德下令員警「反恐訓練」！石明謹打臉：單警服勤要反什麼恐

緊急逃生出口「小綠人」其實有名字 背後誕生故事藏滿洋蔥