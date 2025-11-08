從乞討到付出 印度甘滿季受證當志工
來自印度菩提迦耶牧羊女村的甘滿季，過去靠著乞討維生，直到在兩年多以前遇見慈濟志工，才改變了人生的方向。他從接受幫助變成助人的人，用一枚枚竹筒善款串起愛的故事，走進村落陪伴關懷，也為更多陷入困境的人帶來希望。
這回隨著海外慈誠委員研習營回到花蓮靜思堂，甘滿季第一次踏上異鄉土地，心中滿是感恩，過去從沒想過能坐上飛機、來到台灣，親身感受上人的教誨，現在要把這份法喜與感動帶回家鄉，繼續分享做好事、說好話的精神，讓愛在印度的土地上持續擴散。
拿著竹筒，向村民募心幕愛，分享竹筒歲月的故事，在印度菩提迦耶的牧羊女村，這一次甘滿季募集到的善款，不再是放入自己口袋。擺脫乞討生活，感受到一枚硬幣所能帶來的祝福與歡喜，一切源自兩年前慈濟志工的啟發與帶動。
印度慈濟志工 甘滿季：「(慈濟志工)從很遠的地方，來到這裡打掃 我看到，覺得很感動 所以我想，為什麼我不能這樣做，加入以後 在牧羊女村，和大愛村 也一起做慈善。」
新加坡慈濟志工 邱建義：「這樣陪伴引導他，慢慢地去當志工 做竹筒，然後開始去邀約他的乞丐的朋友，他們也不要再乞討，所以他在無形中 他自己覺得，他自己已經得到很多了。」
換上潔淨的志工服，來做鄉親關懷，希望也能陪伴那些曾經像他一樣無助迷惘的人。如今完成見習培訓，回到心靈的故鄉，甘滿季充滿感恩。印度慈濟志工 甘滿季：「感恩上人 我以前，從來沒有想過 可以來臺灣，作夢也沒想到。」
認真投入課堂，每一個動作都要到位，珍惜學習的每一刻，也把這份法喜與感動，準備帶回家鄉分享。印度慈濟志工 甘滿季：「回去以後 會跟村民分享，做好事 說好話 加入慈濟。」
愛的循環沒有貧富之分，卻能夠翻轉人生。
