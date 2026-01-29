從事故結構檢視防制重點 南市道安會報以3E策略深化源頭管理

▲道安會報，道安團隊各小組工作報告。

【記者 劉秋菊／台南 報導】市長黃偉哲27日主持南市1月份道安會報，聽取道安團隊各小組工作報告，會中就114年交通事故資料進行整體盤點檢討，聚焦機車及高齡者等事故重點族群防制，並進一步檢視大型車事故所帶來的高風險特性，研擬源頭管理措施。黃市長表示，交通安全改善須從事故結構與風險來源著手，透過工程、教育與執法整合推動，以及制度化、系統化的管理機制，才能穩定降低事故風險，持續守護市民朋友的用路安全。

▲道安以制度化、系統化的管理機制，關注大型車事故風險。

黃偉哲市長指出，依據交通部道安資訊網事故資料顯示，本市114年1-10月份A30交通事故以機車事故(占比64.8%)最高、年齡層則為高齡長者(占比48%)最多，其中事故肇因多與未依規定停讓、分心駕駛等用路行為有關，另進一步檢視事故型態可發現，大型車事故雖非事故件數最多，但一旦發生事故，往往造成較高的傷亡風險，114年A30死亡案件就有近一成是大型車涉入案件，顯示在既有事故防制作為之外，仍須同步關注大型車事故風險管理。

交通局長王銘德表示，市府團隊持續以3E策略作為交通安全治理核心，從源頭預防事故發生，工程方面積極爭取中央經費推動「永續提升人行安全計畫」、「智慧運輸系統發展建設計畫」、「前瞻提升道路品質計畫」及「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，112-114年累計核定167件、核定補助逾30億元。人本設施部分，截至114年共完成行人專用號誌80處、行人時相70處、行人專用時相早開150處、標線型人行道15處、庇護島12處、綠底行穿線及行穿線退縮25處，校園周邊實體人行道提案21校獲補助14校建置中，針對高風險路口持續優化轉向視距與人車動線，營造安全友善的通行空間。

在執法面向上，114年針對機車違規案件取締超過17萬餘件、行人路口不停讓、違規停車與行人違規等項目共取締85,808件(年增率近5成)、酒駕違規取締案件5,084件(年增幅6.4%)，展現執法決心。在持續強化執法作為下，114年度酒駕事故傷亡人數較前一年度減少42人，降幅4.6%，顯示酒駕防制已逐步展現改善成效。交通安全教育則從日常生活扎根，透過校園課程、社區體驗與族群分眾宣導等方式強化風險意識，114年計辦理逾5300場交通安全宣導活動，觸及超過26萬人次，持續提升民眾自我防護能力與守法意識。

王銘德局長表示，進一步分析大型車事故特性可發現，除用路人(對肇車輛與行人)未注意大型車內輪差及視野死角所致事故外，亦應針對大型車駕駛、車輛及業者內部管理制度加強防制，若未落實源頭管理，容易累積事故風險，影響整體道路安全。因此，市府除持續針對機車及高齡者等重點族群推動防制工作外，也同步將大型車事故型態納入源頭管理重要之一環，加強制度面管理。

王銘德局長進一步說明，大型車源頭管理除了監理機關推動貨運三業EIS營業大貨車管理計畫外，據統計南市轄內自用大貨車業者登記5,600餘家、約計1.2萬餘輛大型車，為數亦相當可觀，除已強制配備「行車視野輔助裝置」及「轉彎及倒車警報裝置」並列入定期檢驗項目，南市府亦針對自用大貨車所屬業者訂定管理計畫，以事故與違規風險分析為基礎，針對轄內自用大型車業者建立分級管理機制，採取「宣導、督導、輔導」三階段管理方式，並結合監理、警政及勞政等單位辦理訪視關懷、聯合稽查及輔導改善，督促業者落實自主管理責任，從源頭降低大型車事故發生風險。

交通局表示，市府持續以工程、教育與執法三管齊下推動交通安全治理，從事故結構出發深化事故源頭管理，另亦持續強化大型車事故防制重點工作，市府將透過制度化管理與跨機關協作，加強高風險行為與事故型態之控管。市府也特別呼籲大型車業者，駕駛人若因違反交通安全規則致人死亡，將吊銷其駕駛執照，不僅影響個人工作權益與生計，更可能對家庭造成重大衝擊。出車應落實自我管理責任，定期檢查車輛與相關設備狀況，並確實掌握駕駛人勤務與身心狀態，確保駕駛於發車前無酒駕、疲勞駕駛等高風險行為，共同守護用路人安全，降低交通事故發生風險。(照片記者劉秋菊翻攝)