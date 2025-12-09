從二手樂器到奪冠！弱勢學童學木工 安麗追夢計畫譜動人故事

一個行動或計畫，有可能改變許多孩子的一生。安麗希望工場慈善基金會今（9）日舉辦「安麗公益影響力記者會」，發表13年來的教育公益成果，歷屆獲獎團隊代表，也上台分享了帶領學生們追夢圓夢的動人故事。

「我們這種人，怎麼配得起學音樂！」新竹縣中正國中蘇宜慧主任分享，該校位於湖口工業區，很多學生卻沒有夢想，當初她與另一位老師王譽潣想成立國樂團，孩子們卻說「我們這種人可以學音樂嗎？」，讓王譽潣老師聽了掉下眼淚，更堅定要成立國樂團。

蘇宜慧（如下圖右二，記者李錦奇攝影）老師說，當初沒有指導老師，沒有經費，沒有資源，家長也不支持，連樂器都是其他學校淘汰的，但一路走過來，感謝安麗支持，四年後，學校得到新竹縣國樂第一名，家長們也看到孩子的努力與改變。下一步，希望能有機會到國家音樂廳演出。

中正國中國樂團，成功獲得安麗慈善基金會「追夢基金」的補助，前往馬來西亞參加2025國際禾樂藝術節華樂比賽，解鎖2項夢想3000願景之一的出海3000公里

花蓮海星高中卡巴迪隊張致瑋（上圖左二）教練說，很幸運，獲得安麗追夢計畫支持，讓學生們有經費可以到外地比賽，增加比賽經驗，第二年、第三年都拿到全中運冠軍，孩子們也主動學習日文，因為到日本比賽會用到。

今年追夢計畫得主之一：臺灣木想傢人才培育協會創辦人王嘉納（上圖左一），也上台分享了幫助孩子們的故事。他說：「很多孩子沒有在學業上得到成就，家徒四壁，趴著寫功課！」，但透過木工課程，實作中，得到成就，種下希望種子，學會感恩；而這些曾經被安麗幫助過的孩子，已經長大，希望他們再把希望種子散播給更多孩子。

老師們分享的真實故事，感動現場的來賓，笑聲掌聲不斷，也證明了每個看似微小的夢，都能長出改變未來的力量。

追夢計畫邁入第13年，今年以「健康」為核心主題，從健康身體、健康心靈到健康社區三大面向徵件。獲選的十組團隊從全台近200份提案中脫穎而出，有3組團隊最高可獲得基金會提供150萬元的追夢基金，其餘獲獎者也將獲得15萬至45萬元不等的追夢鼓勵金，在未來一年實現他們的追夢計畫。記者會今天也進行十組追夢計畫獲選團隊的頒獎。

安麗希望工場慈善基金會，自 2012 年成立以來，透過三大計畫從照顧到培力給予缺乏資源的青年兒少不同階段的支援，92%的捐款來自安麗直銷商夥伴的愛心支持，累計投入超過 3.1 億元、動員逾 1.2萬名志工，陪伴5.2萬名青年兒少一同前行。

像是「愛陪伴課輔計畫」專注課後照顧與課業輔導，目前已在全台資助31個據點，支持超過1.9萬名孩子在放學後仍能有人陪伴與輔導，每年夏令營更有直銷商志工親自參與陪伴。

「追夢計畫」鼓勵孩子勇敢嘗試追夢，累計協助97件提案追逐夢想、影響逾萬名青年兒少，許多孩子因此站上更大的舞台。

「愛培育潛能開發計畫」透過直銷商擔任志工講師，協助超過5000名學生學習處理壓力、正向思考，在體驗中認識自己。

安麗希望工場慈善基金會董事長林彥秀表示，每個孩子不論起點如何，都擁有照亮未來的潛能。基金會堅持愛心最大化原則，基金會的行政費用僅占募款所得的1%，其他相關運營及行銷等費用皆由安麗公司支付，讓每一分來自捐款人的善意，都用在需要資源的孩子身上。

她也特別感謝安麗直銷商夥伴的慷慨捐款與熱情參與志工服務，「這10組追夢團隊用行動告訴我們，當勇敢開始走，夢想就會延伸出力量」。

