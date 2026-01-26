從二手紙箱到風的庇護所 元智藝設系以《捕風器》實踐永續設計教育
元智大學藝術與設計學系大二設計創作課程期末交流評圖，發表共同設計題目《捕風器 Windcatcher：A Shelter/Furniture for the Invisible Flow》。本次課程共有 34 位學生參與，透過實體與線上交流方式，呈現以再生材料為核心的家具與小型空間裝置創作成果，展現設計教育結合永續理念與實作行動的具體實踐。
「捕風器」引導學生從身體感知與空間經驗切入，思考如何讓風被看見、被聽見，甚至成為庇護與停留的媒介。課程要求學生以二手紙箱為主要材料，結合竹木、織物、線材、燈具、感測器等複合媒材，設計一件可承受自身重量、同時具備舒適感與安全感的家具或小型空間裝置，並實際設置於校園半戶外空間，讓作品與風、光影及人流互動。
指導老師黃琬雯表示，本次課程的材料來源，特別感謝 momo富邦媒體科技捐贈大量二手紙箱，讓學生在真實材料與結構限制下進行設計與構築。透過元智大學永續發展暨社會責任中心的媒合，成功串聯企業資源、大學課程與永續理念，使循環再利用不只是課堂討論的概念，而是可以被實踐的設計行動。
《捕風器》作品展現多元的設計取向與感知方式，有的作品透過切割、懸吊與感測互動，將風轉化為光影與節奏；有的以曲面與層次結構，引導氣流在紙箱表面留下流動的痕跡；也有作品結合機械運動或情緒空間的表現，讓紙箱成為承載想像、身體與感受的媒介。透過再生材料的轉化，學生不僅訓練結構與尺度的掌握，更深化對環境、資源與生活美學之間關係的理解。
元智大學表示，透過企業捐贈材料、校內永續機制的媒合，以及設計課程的實作導向，學生得以在真實條件中學習如何以創意回應永續議題。未來學校也將持續推動跨院系與企業合作，讓設計教育成為連結永續發展、社會責任與創新行動的重要平台。
