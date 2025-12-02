從五分埔到電商帝國 廖承豪創上億營收

廖承豪，這位有著「台灣女裝電商霸主」稱號的企業家，近期因捲入涉嫌毆打計程車司機的糾紛。現年43歲的廖承豪從五分埔商圈起家，於2010年成立「美而快公司」，開創了網紅經濟模式，將流量成功變現。他的服裝品牌PAZZO在激烈的網購市場打下一片江山，近年營收更突破10億元，並進駐信義商圈黃金三角窗店面，事業版圖不斷擴大，卻在事業如日中天之際捲入刑事案件。

在美國服飾品牌熄燈後，由美而快集團接手進駐信義ATT黃金三角窗店面。（圖／TVBS）

廖承豪的創業故事充滿傳奇色彩。身為成衣廠第二代，他15歲就到五分埔學習觀摩，成年後雖曾從事批發和盤商工作但都以失敗告終。有趣的是，不懂電腦的他卻誤打誤撞進入電商界，開創了與部落客合作的網紅經濟模式，成功將網路流量轉化為商業利益。他採用一條龍的商業模式經營，使近年營收突破10億元大關。

廣告 廣告

廖承豪於15年前用750萬元成立美而快公司，旗下網路服裝品牌PAZZO在創業前三年就讓營收翻了四倍，在競爭激烈的網購市場中站穩腳跟。PAZZO的官方Instagram擁有31萬人追蹤，品牌特別企畫中還與許多名牌及名人合作，包括YouTuber金針菇、黃大謙以及歌手孫盛希等，展現其強大的市場影響力。

隨著事業版圖不斷擴大，廖承豪更將觸角延伸至實體店。他接手了台北市信義區ATT黃金三角窗店面，在美國服飾品牌熄燈後開設了自己的實體店。這家三層樓總共400多坪的門市，打造了複合式購物環境，甚至有餐廳進駐，進一步刺激服裝消費，展現其獨特的經營思維。

然而，如今這位電商霸主捲入刑事案件，恐怕將對他經營多年的企業形象造成不小的衝擊。

更多 TVBS 報導

女裝電商霸主廖承豪搭UBER 兩度毆打運將100萬交保

女裝電商霸主搭UBER爆衝突 運將「驗傷完又遭毆」畫面曝光

最衰代駕！ 舞廳派遣載到通緝犯 意外撞警被上銬逮

小米車主驚魂！無人SU7自己開走 監視器捕捉「離奇瞬間」

