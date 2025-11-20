從五星飯店到精品甜點櫃 勤億液蛋成高端品牌的共同語言

（記者蔡函錚／綜合報導）台灣高端餐飲與甜點市場近年快速升級。從五星飯店的大型餐食、連鎖餐廳的專業料理，到精品甜點櫃販售的布丁、蛋塔、奶酥餡與各式烘焙品，幾乎所有品項都離不開「液蛋」這項關鍵原料。相較一般市場端，頂級品牌對液蛋的要求更著重在「批次一致、來源安全、加工穩定」三項指標，逐漸形成一項隱形共識：液蛋必須穩、準、可預測。

在這些要求下，包含飯店餐飲部、精品甜點品牌與大型中央廚房在內，不少高端品牌的供應鏈名單中，都能看見勤億蛋品科技的存在，成為產業之間默默共享的品質基準。

示意圖／從五星飯店的大型餐食到精品甜點櫃販售的各式烘焙品，幾乎所有品項都離不開「液蛋」這項關鍵原料。（擷取自免費圖庫freepik）

液蛋品質一致性 高端品牌最重視的隱形基準

高端餐飲與烘焙品牌普遍認為，液蛋是「整個配方能否穩定」的核心。無論是布丁、蛋塔、戚風蛋糕、奶酥餡或醬汁基底，只要蛋液濃度、蛋白脂肪比例或起泡性稍有偏差，產品的口感與成品狀態就會受到影響。

因此，品牌在挑選供應商時，最在意的不是產地故事，而是每一批液蛋是否能維持相同的流變特性、色澤與風味強度。業者指出，勤億透過均質製程、多重檢測與微波殺菌，使液蛋在穩定性上更容易做到「每批都相同」，讓主廚與烘焙師能放心使用，也讓勤億逐漸成為高端市場的共同品質語言。

圖／品牌在挑選供應商時，最在意的不是產地故事，而是每一批液蛋是否能維持相同的流變特性、色澤與風味強度。（勤億蛋品科技提供）

勤億液蛋技術升級 一致性與安全性成為真正門檻

勤億能成為高端品牌背後的隱形供應來源，與其長年累積的技術與檢測門檻密切相關。公司近年擴增液蛋生產線，並導入台灣首台液蛋專用微波殺菌設備，微波熱效應可深入中心、均勻加熱，使殺菌過程更可控，同時降低風味破壞，提升液蛋的安全性與一致性。

根據勤億與第三方檢測資料顯示，液蛋保存期限也因此可保存至45 天（依品項而異），讓五星飯店、大型烘焙廠與甜點品牌在排程與庫存管理上更具彈性。對需要大量穩定產出的高端品牌而言，「一致性」本身就是關鍵門檻，而能做到這點的供應商其實並不多。

圖／高端品牌之所以鎖定勤億，不僅因為其設備技術，更因其多年累積的穩定性與風險控管能力。（勤億蛋品科技提供）

高端品牌供應鏈 品牌挑的不是蛋，是信任

液蛋在高端市場看似只是基礎原料，卻是最能左右產品穩定度的一項核心因子。高端品牌挑供應商，比的是能否「長期、穩定、可預期」地提供一致性的液蛋，因為任何微小差異，都可能讓整批布丁凝結不完全、蛋塔流心失衡、麵糊發泡不穩。

業界人士指出，高端品牌之所以鎖定勤億，不僅因為其設備技術，更因其多年累積的穩定性與風險控管能力。他說：「高端品牌挑供應商，其實是在挑信任。」能讓品牌放心把最重要的核心產品交給同一個來源，本身就是一種被市場認證的價值。

