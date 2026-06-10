從亞運到奧運電競時代來臨 葛如鈞：台灣有資格制定《電競基本法》領航全球

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【警政時報 包克明／臺北報導】國民黨立法委員葛如鈞 今（10）日在《電競基本法》公聽會上指出，台灣不僅是全球電競硬體設備、周邊產品及ICT供應鏈的重要基地，更擁有多家具國際競爭力的電競品牌，在全球電競產業鏈中占有關鍵地位。他強調，若世界上有一個國家最有資格制定《電競基本法》，那就是台灣，政府應以國家戰略高度支持電競產業、選手及人才培育，而非只在選手奪牌時才出面分享榮耀。

葛如鈞認為，政府不應只在選手奪牌時共享榮耀，而應透過制定《電競基本法》，建立跨部會治理架構，整合經濟、教育、文化、勞動、數發及衛福等資源，完善產業發展與人才培育制度。(圖／記者翻攝)

葛如鈞表示，電競產業背後涵蓋顯示卡、電腦設備、周邊產品與資訊通訊技術等領域，而這些核心供應鏈與台灣息息相關。他指出，台灣土地面積僅占全球萬分之三、人口約占千分之三，但全球約八成電競周邊產品來自台灣製造，全球五成以上重要電競品牌與台灣產業鏈密不可分，許多企業營收更有三成來自電競相關業務。

廣告 廣告

葛如鈞強調，電競產業不只是科技產業的重要延伸，更是台灣科技實力與創新能量的最佳展現。「可以說，沒有台灣就沒有電競，但我們的國家真的有正眼看待電競嗎？」葛如鈞直言，電競產業長年為國家創造龐大產值與就業機會，政府卻缺乏完整的制度與資源支持。

葛如鈞指出，目前《運動產業發展條例》雖已將電子競技業納入運動產業範疇，但相關規範仍不足以因應產業發展需求。電競涉及經濟、科技、教育、文化、勞動及健康等多元面向，並非單一部會能夠獨立處理，因此必須透過《電競基本法》建立跨部會治理機制。

葛如鈞進一步說明，電腦硬體及周邊設備涉及經濟部，遊戲開發與數位內容產業涉及數位發展部，選手職涯與就業權益涉及勞動部，學生選手學業輔導涉及教育部，賽事推廣及文化創意產業則與文化部有關，而未成年選手身心健康保障則需要衛福部共同投入。唯有透過基本法建立上位法架構，才能有效整合各部會資源，推動電競產業長遠發展。

葛如鈞表示，草案第十二條特別納入地方政府角色，希望未來除中央跨部會合作外，各縣市政府也能依據在地特色推動電競政策，打造具地方特色的電競發展模式，讓電競成為帶動地方創新與產業升級的新動能。

除了產業發展面向，葛如鈞也強調，電競並非只是年輕人的專利。近年來銀髮電競逐漸興起，許多長者透過電競活動擴展社交圈、促進世代交流，甚至與年輕人組隊參與競賽。在高齡化社會趨勢下，電競已逐漸成為終身學習、促進身心健康與社會參與的重要媒介。因此，草案第四條特別明定，應保障不同性別、年齡、身分及背景者，皆能平等參與電競產業與相關活動。

談及國際發展趨勢，葛如鈞指出，電競已逐步納入正式國際運動體系，不僅在 亞洲運動會 設有正式競賽項目，國際奧林匹克委員會 也積極推動 Olympic Esports Games ，顯示全球各國正以更制度化與專業化方式看待電競發展。

葛如鈞呼籲，電競早已跳脫過去外界對「打電動」的刻板印象，而是結合科技創新、產業發展、人才培育、國際交流與終身學習的重要領域。政府不能一方面享受電競產業創造的經濟效益與稅收成果，另一方面卻讓選手與產業在缺乏制度支持下獨自承擔發展壓力。他主張盡速推動《電競基本法》，整合中央與地方資源，建立兼具前瞻性、執行力與支持能量的發展機制，讓台灣持續在全球電競版圖中保持競爭優勢。

更多警政時報報導

【獨家】警專寢室抽菸、黑箱成績爭議連環爆！「無差別加分」後再搞雙標 800準波麗士畢業分發恐崩盤

【獨家內幕】台大前副教授李偉裕未上市股票爭議延燒30年 投資人控「黃仁勳想要投資我們」話術吸金數億元！