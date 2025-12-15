從交通到健康、從鎖具到服裝文化 科工館局部更新展現科普新樣貌

記者鍾和風/高雄報導

國立科學工藝博物館（科工館）全館共設有 18 個常設展廳，長期以「啟發全民科學素養、連結科技與生活」為核心理念，致力於建置全齡科普教育、落實科技共融與永續淨零的科技博物館場域。隨著科技發展與生活樣態快速演變，科工館持續透過展廳更新，讓科學不再艱深遙遠，而是貼近日常、容易理解、充滿趣味的學習體驗。今年除下半年「職探任意門」及年底「樂活節能屋」進行全面更新外，另有四個常設展廳完成局部更新，涵蓋交通體驗、健康科技、民生安全與文化技術等面向，從生活出發，打造好玩又易懂的科普新場域，非常值得向社會大眾推薦。

此次完成局部更新的四大常設展廳，包括「交通夢想廳」、「健康探索廳」、「衣技織長廳」及「動力機械廳」，各自呈現不同的新亮點。展覽內容橫跨交通旅遊、預防醫學、居家安全與服裝產業文化，透過多媒體互動、AI 科技應用與情境式故事敘事，引導不同年齡層的觀眾在體驗中理解科技如何與生活緊密相連，形塑跨世代皆能輕鬆親近的科普新體驗。

位於 4F 的「交通夢想廳」是科工館最受歡迎、人氣最高的常設展廳之一，繼先前打造「未來交通站」、「高雄輕旅行」及「海巡艦艇遊」三大體驗單元後，本次再進行全區介面優化，全面升級為中英雙語，並重新繪製感應說明與操作指引，提升使用友善度。讀卡機亦同步更新，支援一卡通、悠遊卡及 icash 等多卡感應規格，供觀眾累積里程數。出口處「未來航廈」的「夢想登機台」則改為「虛擬登機證」，不再列印紙本，並新增各類交通工具的碳排資訊，引導觀眾理解永續運輸的概念。觀眾可悠遊體驗環島微旅行，暢遊臺北車站、坪林、桃園機場、新竹、埔里、阿里山、旗美、美麗島站、高雄港、佛光山等地點，並透過火車、臺車、牛車、機車、公車、輕軌與艦艇等多組數位模擬駕駛遊戲，實際體會不同交通工具的特性與交通安全的重要性。

動力機械廳—鎖具專區透過剖面模型與互動操作，呈現從傳統機械鎖到智慧門鎖的技術演進，讓安全科技貼近日常生活。(圖/科工館提供)

同樣位於 4F 的「健康探索廳」，延續原有「人與健康」專區精神，全面升級為全齡化、寓教於樂的「精準健康與 AI 科技展示專區」。本次更新以「預防醫學」與「精準健康」為核心，導入多項 AI 互動科技，全新展項包括「AI 動態快照」、「AI 運動派對」、「健康筆記本」，並同步升級 BMI 測試、反應力測試、握力測試、體脂量測、柔軟度量測及「走路的好處」等經典項目。更新後的展示兼顧銀髮族、親子家庭與學生族群，透過體適能檢測與 AI 數據串聯，逐步累積銀髮族體能資料，建立國內常態分布模型，未來可望成為長者健康促進的重要參考；對學生與年輕族群而言，則藉由 AI 影像、生成式對話與互動挑戰，讓健康學習轉化為富含趣味與挑戰的體驗歷程。

透過常設展廳局部更新策略，持續注入新科技與新故事，打造跨世代皆能親近的科普學習場域。(圖/科工館提供)

位於 2F 的「動力機械廳—鎖具專區」，以「Locks and Keys」為主題，透過「探鎖機巧與現代守門人，看見安全技術的演進」為策展主軸，帶領觀眾從早期木栓鎖出發，逐步認識金屬鎖、簧片鎖到現代智慧門鎖的演進脈絡。「金屬鎖的巧思與互動」單元以剖面模型與透明外殼呈現鎖具內部結構，讓觀眾實際推拉鎖栓、轉動轉輪，觀察簧片與鎖梗的配合方式，理解「對的鑰匙」如何精準解鎖。牆面的鎖具展示牆集結廣鎖、花旗鎖、魚形鎖、人形鎖與西洋鎖等多元造型，呈現鎖具在生活中兼具實用與吉祥象徵的文化意涵。「鎖匠工坊」與「現代守門人」展區則結合影片、實物與智慧科技，呈現從機械結構到指紋、臉部辨識與智慧門鎖的轉變，讓民眾理解安全防護技術背後所反映的社會需求與生活品質追求。

4F 的「衣技織長廳」亦完成優化升級，導入科技應用營造更具沉浸感的觀展體驗。入口處的「職探任意門展區」以 13 座大型扇窗景，引領觀眾探索男裁縫師、女時尚模特兒等紡織與服裝相關職業角色，展開一段跨越時空的職涯想像旅程。本次更新重點「時光衣櫥互動區」首次結合 AI 生成技術與投影膜，讓觀眾能與四個不同年代背景的櫥窗人物互動，構成兼具敘事性與趣味性的沉浸式故事體驗。同時，展廳亦結合樹德科技大學流行設計系學生的優秀服裝創作，透過動態展示與走秀形式，讓民眾近距離欣賞技職教育的創新能量，扣合技職永續發展精神。

科工館不僅館舍規模龐大，展示廳數量與樓地板面積亦居全臺之冠。面對科技與社會快速變遷，常設展若長期不變，容易與民眾日常經驗脫節，因此「局部更新」已成為國際博物館營運的重要策略之一。透過適度替換設備、更新展示單元與詮釋手法，將最新科技議題、研究成果與在地記憶轉化為嶄新的展件與體驗空間，不僅能在可控預算下延長展廳生命週期，也能持續為館舍注入新話題與活力，使科工館在教育使命與社會期待之間保持同步，讓每一次再訪，都能感受到展廳與時代共同前進的節奏。