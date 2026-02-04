從交通路口到公共系統 光林智能攜手 TAISE 落實城市減碳行動

蔡哲明 圖片來源｜光林智能

全球面臨淨零轉型的關鍵時刻，交通與公共基礎建設已成為減碳成效的重要戰場，光林智能（LEOTEK）日前出席由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦「2026 永續會展公私協力交流會」，分享企業如何透過智慧交通與永續照明當切入點，將政策目標、科技研發及公共治理整合為可落地、可維運的公共系統，來為城市減碳提供具體解方。

2026永續會展公私協力交流會（圖片來源：光林智能）

本次交流聚焦國家 2035 年自定貢獻（NDC 3.0）方向，包含公私協力、跨域整合與系統治理角度，分享城市如何在確保安全與效率的前提下，持續減少能源消耗與碳排放。現場匯聚政府代表、企業單位以及永續實務推動者，共同討論公共系統在淨零政策中所扮演的重要角色。

台灣永續能源研究基金會簡又新董事長(右)、光林智能金海濤總經理 (左)入會簽署（圖片來源：光林智能）

TAISE 董事長簡又新指出，永續已不再只是企業單點專案或形象工程，而是攸關治理品質、風險韌性以及長期競爭力的核心議題，透過制度化的公私協力，能讓政策方向轉化為可長期運作的公共行動。光林智能總經理暨永續長金海濤在演講中指出，城市減碳不只聚焦於高排放產業，而應回到「每天持續運作」的公共系統。以交通號誌、道路照明當作例子，這類系統具備高度規模化且長時間運轉的特性，只要在設計初期導入節能與智慧化思維，就能在不影響安全與使用品質的前提下，累積穩定且可量化的減碳成效。

TAISE 董事長簡又新（圖片來源：光林智能）

金海濤進一步說明，公共照明轉型並非單一設備汰換，而是一套涵蓋光學設計、智慧控制、結構材料以及維運管理的系統工程。唯有把減碳邏輯「設計進系統」，公共建設才能在長期運作中強化能源效率、使用安全與財務運作，避免一次性投資的短期效益問題。

光林智能總經理暨永續長金海濤（圖片來源：光林智能）

生態照明領域，光林智能藉由 ECOridge 生態照明技術，整合 AIoT、光學與生物學研究成果，鎖定不同生態環境進行精準光譜與亮度設計，降低藍光、減少光害的同時，維持夜間行走及交通安全。智慧交通方面，光林智能分享 Interlux AI 號誌系統的導入技術，藉由高度整合的設計思維，把傳統以設備為單位的路口建設，轉變為可管理、可維運的交通系統。系統藉由即時資料整合與智慧控制，不僅提升通行效率還有行人安全，也可效降低施工複雜度與後續維運成本，協助城市打造更具韌性的交通運作架構。

2026 永續會展公私協力交流會現場嘉賓合影（圖片來源：光林智能）

光林智能指出，未來將持續以「把政策與研究，做進公共系統」當核心理念，深化照明、交通與系統整合的應用藍圖，協助政府與社會達成淨零與永續目標，轉化為城市日常運作，要讓減碳不只是政策宣示，落實在每一個交通路口、每一盞公共照明之中。