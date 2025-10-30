從今天開始斷捨離 10招辨人術幫妳篩選出值得往來的朋友

編輯/鄭欣宜撰文

在現代社會中，人際關係的建立與維護是一門深奧的學問。如何辨識身邊朋友的好壞，並且選擇真正值得交往的朋友，是每個人都必須面對的課題。小編要來分享10個辨人術，幫助妳重新整理人際關係，遠離那些可能帶來負面影響的人們。

要能分辨真假朋友，會幫助妳走得更遠更穩健。圖/123RF圖庫

1.喜歡拍馬屁可能也比較會欺負人

喜歡拍馬屁的人善於阿諛奉承，對位階高的主管讚美有加，卻會在背後說平輩的壞話，甚至在妳失勢時落井下石。他們的行為模式往往是見風轉舵，根據人們的地位和權力來決定應對的態度。因此，當妳發現某人很會拍馬屁時，應該保持警惕。

2.愛炫耀的人通常缺乏自信

當人們常常透過炫耀自己的成就、財富或地位來掩飾內心不安時，表示他們需要透過外界的認可，來獲得自我價值感。他們也會不斷地比較和競爭，試圖證明自己比別人更優秀。這些行為背後，只是顯示出個人的脆弱和缺乏自信。

3.愛抱怨的人通常不太會解決問題

喜歡抱怨的人總是將責任推給他人或環境，很少從自身找原因。他們的行為模式是「受害者心態」，認為自己是命運的犧牲品。這類朋友也很常在朋友面前散發負面情緒，因此，當妳發現某人經常抱怨時，應該考慮是否繼續與他們保持密切的關係。

喜歡抱怨的人總是將責任推給他人或環境，很少從自身找原因。圖/123RF圖庫

4.控制狂缺乏安全感

喜歡控制他人的人，希望透過操控來獲得內心的穩定感。當妳發現某人試圖在各方面控制妳的時候，應該堅定地維護自己的界限，避免被他們牽制。

5.說謊精往往沒有誠信

愛說謊的人是透過謊言，來掩蓋自己的錯誤並獲取利益。他們的行為模式是欺騙，用不真實的資訊來操控他人。與這樣的朋友來往，剛開始妳可能會被他們的謊言所迷惑，甚至被他們利用。一旦妳發現某人經常說謊時，應該保持警惕與距離。

6.愛批評的人較少同理心

有些人很愛批評別人，甚至是透過批評他人來提升自己的優越感。他們的行為模式是「挑剔」，不斷貶低他人來獲得自我滿足。最好遠離這類型的朋友，因為妳可能會被他們的批評所傷害，甚至失去自信心。

有些人很愛批評別人，甚至是透過批評他人來提升自己的優越感。圖/123RF圖庫

7.愛講八卦是因為沒有隱私的意識

有些人很愛講八卦，缺乏隱私意識。他們透過傳播他人的祕密來獲得關注和認可。他們的行為模式是「窺探」，試圖透過了解他人的隱私來滿足自己的好奇心。當然，也要跟這類人保持距離，因為有一天，妳會成為他們八卦的對象。

8.習慣卸責的人無法成就大事

習慣推卸責任的人，往往缺乏擔當，把錯誤歸咎於他人或環境，很少承擔自己的責任。他們的行為模式是「逃避」，不斷推卸責任來避免懲罰，而這樣性格的人們，也無法成就大事。

9.利用他人的人們缺乏道德感

有些人充滿權謀，喜歡利用他人去更快達到自己的目標，這類人往往缺乏道德感。他們的行為模式是操控，與這樣的朋友往來，妳可能會被他們利用，甚至被他們傷害。

10.愛吹牛者缺乏行動力

喜歡說大話的人，通常缺乏行動力。這類人常常誇大其詞來掩飾自己的無能，牛皮吹得越大，越表示他們毫無實現目標的能力。

結語

總結來說，辨識身邊的朋友好壞，是一門需要細心觀察和思考的藝術。透過了解這10個有效的辨人術，妳可以更好地選擇真正值得交往的朋友，遠離那些可能帶來負面影響的人。良好的人際關係是建立在真誠、信任和尊重的基礎上的，只有選擇合適的人，才能讓自己的生活更加美好和充實。

