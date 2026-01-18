從代工到國際品牌! 健身器材龍頭"喬山集團"50週年舉辦演唱會

財經中心/綜合報導

台灣健身器材龍頭喬山集團，迎來成立50週年，周日（18）特別在台北大巨蛋，舉辦演唱會，象徵半個世紀的品牌里程碑。活動吸引來自全球的員工，以及在台的老客戶和供應商，一同見證台灣健身器材業，走向國際化的成果。

渾厚嗓音，充滿渲染力，金曲歌后A-Lin，為台灣健身器材龍頭「喬山集團」創立50週年，演唱會，獻唱多首經典名曲。

除了A-Lin，天團告五人也到場力挺，把台下氣氛炒到最高點，上百名來自全球的企業員工，和高階經理人也齊聚一堂。

喬山集團董事長 羅崑泉：「營收已超過新臺幣540億元，穩居全球商用健身器材市場的第一名」。

日前喬山集團舉辦尾牙宴，席開250桌，犒賞員工，從代工起家，喬山集團，成功轉型自創品牌，版圖擴展到全球，如今在38個國家設有46間子公司、7座製造廠，擁有近一萬名員工。

日前喬山集團舉辦尾牙宴，席開250桌。（圖/民視財經網）

喬山集團澳洲公司總經理 Gerard Healy：「我們的員工告訴我們，這套系統讓他們感到舒適、被信任，讓他們覺得每天來上班，都能真正感受到自己的價值」。

喬山集團德國業務發展總監Juergen Aschauer：「這些因素的結合，使得我們的IT工作，以及與對手競爭都變得更加輕鬆」。

不論是按摩椅或運動器材，品牌重用在地專業經理人，依市場需求打造產品。

喬山集團全球首席行銷長 Mark Zabel：「未來將以人工智慧和資訊技術為核心，我們將回歸到為客戶提供解決方案的本質，這些解決方案，透過矩陣連接的解決方案，以及我們的控制台、程式設計和軟體實現整合」。

老客戶和供應商齊聚，見證半世紀的經營成果。（圖/民視財經網）

老客戶和供應商齊聚，見證半世紀的經營成果，也讓外界看到，台灣喬山企業走向世界的實力。









