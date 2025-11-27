從以為沒機會到喜悅！莊陳仲敖找到合適滑球 擠進40人名單

旅美投手莊陳仲敖今（27日）分享他豐收的一年，他在2A繳出旅美生涯最高的145.2局投球數及145次三振的成績，更被奧克蘭運動家隊納入40人名單。

莊陳仲敖坦言，由於整個賽季都在2A出賽，原本對入選不抱太大期望，覺得機會比較渺小，看到名單陸續公布，他也做好準備要去面對規則五選秀，最終他成功躋身40人名單，讓他直呼「不可思議」。

「我沒有機會了」到沉浸在喜悅之中

莊陳仲敖回憶接到40人名單通知的過程，充滿戲劇性。他當時在睡覺，凌晨一點多時，先是球隊的球探打電話來，他沒接到，接著，早上七點，經紀公司也打來，但他同樣因為還在睡覺而錯過。

直到莊陳仲敖的姊姊打電話給他，他才被叫醒，一開始還心想「奇怪怎麼電話一直響」，以為家裡發生什麼事，回撥給經紀人後，他才得知入選喜訊。

由於還在半夢半醒間，莊陳仲敖透露，當下心想：「我沒有機會了」，在他完全清醒後，喜悅感隨即湧上，從早上七點起床之後就沒有再回去睡，一直沉浸在喜悅之中。

技術升級：擺脫模仿找到「我的滑球」

今年莊陳仲敖重點加強滑球，他嘗試了許多不同的握法、揮臂和放球點，並觀看影片、與教練討論，目的在於找出最適合他身體動作去投的方式。他強調，不是去模仿其他厲害投手的滑球，而是找到了「屬於我自己」的滑球。

莊陳仲敖表示，季中開始他慢慢抓到感覺，並與自己的滑球進行磨合，技術調整的效果也逐漸顯現。

最大收穫：健康投滿145局

莊陳仲敖在2A累積了145.2局的投球數，創下旅美生涯新高，他認為今年最大的收穫就是能夠「一直都保持身體健康在出賽」。

他坦言，前三年他每年都有傷勢困擾，因此，今年能夠沒有受傷，完整地打完球季並投到季後賽，對他來說收穫非常大，他堅信健康「真的非常的重要」，是運動員的根本。

在投球心態上，他每天都把自己準備好，比賽時能吃幾局就盡量吃幾局，教練團今年基本上將他安排在先發位置，希望他能在 2A 這個層級站穩。

鎖定最高殿堂：教練叮嚀「站穩」才是關鍵

對於未來，莊陳仲敖的目標非常明確，既然已進入40人名單，就是瞄準「最高殿堂」（大聯盟）。

莊陳仲敖透露，曾向教練請教「如何才能上大聯盟」，而教練給他的答案是：「誰都可以上去，重點是怎麼站穩」。他表示，自己會把分內的事情做好，每年都會去學習新的訓練方法或對自己有幫助的東西。