從以色列承認索馬利蘭 看台灣在國際上的可能性
以色列承認非洲東部自稱獨立的「索馬利蘭」(Somaliliand)為國家並與其建交，使這個實際上獨立、但不受國際承認的地方近日成為國際焦點。台灣與索馬利蘭在國際處境上十分類似，其外交上如何獲取突破，台灣也許能做為參考。
宣布獨立30年 索馬利蘭獲以色列承認並建交
以色列2025年底宣布承認位於東非的索馬利蘭為「獨立的主權國家」，並簽署協議建立外交關係，成為世界上第一個承認索馬利蘭的國家，引發國際震撼。不過，以色列此舉並未獲得其他國家支持；索馬利蘭的母國索馬利亞抨擊此舉是對其主權的「蓄意攻擊」，其他非洲與中東國家和國際組織也紛紛表示反對。
歐盟強調尊重索馬利亞的主權，美國總統川普(Donald Trump)則表示，美國暫時不會跟進以色列，是否承認索馬利蘭還需要進一步研究。
認識「非洲之角」索馬利蘭
索馬利蘭位於非洲東北的「非洲之角」(Horn of Africa)、索馬利亞的北部，濱亞丁灣(Gulf of Aden)。1991年索馬利亞內戰時，索馬利蘭單方面宣布脫離索馬利亞共和國而獨立，但沒有獲得任何一個國家承認。
索馬利蘭佔地約17.7萬平方公里，人口約600萬，獨立政府擁有自己的貨幣、護照和軍隊，並制定自己的憲法，實行民主政治，迄今已經舉辦過3次總統選舉。而根據美國智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)的分析，儘管索馬利蘭的獨立地位未獲國際承認，但因獨立以來，其民主政治相對穩定發展，因此開始吸引外國的投資意願。
索馬利蘭除了母國索馬利亞的反對，主要還遭受非洲最重要的國際組織「非洲聯盟」(African Union)不願意激起分離主義的壓力，因此國際處境艱困。該聯盟旨在追求非洲現況的和平穩定，捍衛成員國的主權、領土完整和獨立，因此不支持索馬利蘭自其成員國索馬利亞分裂獨立。
地處非洲之角 臨亞丁灣扼紅海口 索馬利蘭握重要戰略籌碼
索馬利蘭產業仍以農漁畜牧業為主，但具有豐富的天然資源與礦藏，最重要的是，地理位置靠近連接紅海(Red Sea)與亞丁灣的曼德海峽(Bab el-Mandeb Strait)，其商業首都柏貝拉(Berbera)是天然良港，也是亞丁灣的重要交通樞紐，掌控東非通往中東的重要門戶，從國際商貿與戰略上看來，都具有重要價值。這也成為索馬利蘭在外交上最大的籌碼。
儘管以色列與索馬利蘭都沒有明說建交的契機，但學者與分析家均認為，以色列此時承認索馬利蘭，是因為當地隔亞丁灣與葉門(Yemen)相望，此一戰略位置，將有利於以色列打擊伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」(Houthi)組織的行動。
國防研究院國防戰略與資源研究所副研究員吳自立並補充，明定伊斯蘭教為國教的索馬利蘭，表態願意加入川普力推以色列與阿拉伯和穆斯林國家關係正常化的「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords)，絕對是很大的助力，吸引以色列承認其獨立，希望將能藉此將以國的聯盟觸角，延伸到包含非洲區塊的更遠的地方。
此外，吳自立更指出，索馬利蘭位於歐非中東區域各方勢力權力競爭的中心，戰略地位複雜。吳自立說：『(原音)索馬利蘭呢，事實上它本身來講，它的關鍵位置是位於一個所謂周遭國家對這個區域的實質權力的競爭的一個焦點上面。比如說紅海這邊有包含埃及、包含阿拉伯、包含衣索比亞。他們都是亟欲在紅海周遭這邊建構它們實質上的一個軍事或是相關的這個國際的影響力。』
索馬利亞的鄰國吉布地(Djibouti)位在曼德海峽上，美中日法等多國都在該國設有軍事基地，但近年來吉布地日益傾向中國，索馬利蘭就成為吉布地的替代選擇，戰略重要性更加凸顯。因此美國對於以色列承認索馬利蘭獨立，並未強烈表示反對。
同為國際孤兒 台索外交困境不盡相同
索馬利蘭的情況讓人聯想到台灣，二者都符合國際法定義主權國家的4個條件：「擁有長住人口、確定領土、一個政府、以及與其他主權國家建立關係的能力」，卻未獲世界上大部分國家承認；同時，台灣與索馬利蘭的地理戰略位置都十分重要。由於二者皆高度自主，且與多個國家有實質上的往來，因此有說法表示，世界上「有限承認」的國家中，台灣與索馬利蘭處境最為相近。
國立政治大學外交學系教授張文揚表示，基於非洲聯盟的態度，索馬利蘭宣稱獨立30多年，在外交承認上獲得的成果仍然十分有限。吳自立也說明，索馬利亞對索馬利蘭的封鎖，主要在於外交政治的層面上；在軍事與經濟上，索馬利亞都沒有力量阻止索馬利蘭的對外發展。
台灣與索馬利蘭儘管國際上處境類似，但面臨的外交困境不盡相同，值得注意的是，台灣與索馬利蘭互動密切，雙方不僅互設代表處，也在科技、貿易、農業、醫療和海巡方面有許多合作。
索馬利蘭的啟示：建立實質關係的重要性
索馬利蘭在被國際社會拒絕了30多年後，終於獲得以色列開國際先例，承認其獨立國家地位。這個突破，能為台灣帶來什麼樣的啟發？學者均強調建立實質關係的重要性。
張文揚強調，國家在各種方面的經營，都必須長期耕耘，尤其與價值觀類似的國家，關係更是要長久深耕。張文揚說：『(原音)我覺得就是一些價值觀的堅持，還有一些所謂的對於推進某些價值觀相近的國家，彼此之間的交往。我覺得這個可能還是在實質上面的關係；至少，或許在短期之內很難看到是比如說相當大量的這種外交承認，但是呢，我覺得實質關係的大幅的提升，這是可以預見的。』
吳自立則指出，台灣與索馬利蘭的來往關係，可以是一個很好的樣本或模板。雖然台灣沒有承認索馬利蘭為國家，因此名義上沒有與其建交，但事實上雙方的關係等同於正式建交的關係，來往沒有任何限制。吳自立說：『(原音)如果說能夠拿到一個完完整整的，正式...比如說是友邦交國的這種...各種交往的內涵，而沒有這個抬頭的話，這是不是可以避免掉所謂的在國際上，跟中國搶那個所謂的中國的代表民意這種概念。』
索馬利蘭為台灣打開外交空隙？ 學者：中國影響力不可忽視
中國近年來深耕非洲，台灣目前在非洲的邦交國只剩下史瓦帝尼(Kingdom of Eswatini)。中國日前已表態支持索馬利亞對索馬利蘭的主權完整性，這是否能為苦苦耕耘非洲外交的台灣打開另一扇大門？吳自立特別提醒，不能忽視中國的影響力。
吳自立指出南非和宏都拉斯兩個案例。他表示，南非在1990年代以前因為種族隔離政策，在國際上受到封鎖，當時台灣是少數與其建交並施以幫助的友邦；但隨後因為中國的運作，南非不僅與台灣斷交，這幾年還強迫台灣駐處遷離其首都。而南美的宏都拉斯也曾是台灣邦交國，2023年與台灣斷交轉投中國懷抱，但最近因為經濟因素，又考慮回頭與台灣建交。
吳自立表示，這種外交上的反覆，證明了台灣如果希望在外交上有所突破，還是要看自身是否有足夠的籌碼，吸引其他國家捨棄中國的利益，轉向與台灣往來。無論國際情勢是順風還是逆風，發展與累積自身的籌碼，才是外交突破的根本之道。(編輯：許嘉芫)
