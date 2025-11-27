從企業物流車隊做起！大雅警分局實地宣導大貨車「視野死角」

【警政時報 林家嘉／台中報導】為強化大型車駕駛人交通安全意識、降低大型車事故風險，大雅警分局於近日（24日）結合轄內嘉里大榮貨運物流公司，實地向駕駛員宣導大貨車「視野死角」與內輪差等重點議題，並進行互動教學。活動共吸引80餘名駕駛與員工參與，現場反應熱烈。

警方指出，大型車與機車碰撞常造成重大死傷，因此持續向一般民眾宣導，騎士務必避免與大貨車並行，尤其勿停在大貨車前方的視線盲區。本次則從源頭教育入手，直接示範司機平時使用的車種，向駕駛員清楚講解車體四周易產生視野死角的位置，並示範如何利用正確後照鏡調整與「指差確認」動作，以確保轉彎、變換車道或接近路口時能全面掌握周遭狀況。現場亦同步宣導酒駕危險性及相關法律責任，提醒駕駛人務必遵守交通規範。

大雅警分局前往嘉里大榮貨運，向80餘名駕駛員宣導大貨車視野死角與防禦駕駛觀念。（圖／記者林家嘉翻攝）

大雅警分局表示，未來將持續與轄內企業、運輸物流業者合作，推動更多交通安全教育活動，提升重型車輛駕駛人的風險辨識能力與防禦駕駛觀念，共同打造更安全友善的交通環境。同時呼籲，所有駕駛皆應落實「指差確認」，做到看得見、看得清、看得準；此外，飲酒後務必選擇代駕、計程車或指定駕駛代為返家，「酒後代駕，平安無價」，唯有共同遵守交通規則，才能守護彼此安全。

