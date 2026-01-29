從企管系到金鐘女配角 曾沛慈《列車人生》感性自白：使命感治癒了我的不確定

曾沛慈（右）擔任《列車人生》旅人。公共電視、新傳媒提供

人文紀實節目《列車人生》第八集將於本週四（29日）播出，本集邀請金鐘獎戲劇節目女配角曾沛慈擔任列車旅人，前往德國與波蘭體驗穿梭兩國的「文化列車」（Kulturzug）。這趟長達五小時的旅程宛如移動的文化舞台，曾沛慈在跨境軌道上見證兩國人民如何修復歷史記憶，並在充滿人文氣息的氛圍中，罕見敞開心房暢聊入行17年來的演藝路心聲，試圖在迷惘與堅持之間，找尋持續前行的力量。

曾沛慈坦言走了一條「特別的演藝路」。公共電視、新傳媒提供

金鐘獎後的得失心與自我檢視

從歌唱選秀節目出道，到後來奪下金鐘獎並入圍金馬獎，曾沛慈已成為台灣影視音三棲的代表藝人。熱愛歌唱的她在節目中分享，自己走了一條「特別的演藝路」，即先透過演戲建立知名度，再藉此爭取唱歌與發行專輯的機會。曾沛慈感性坦言，在奪得金鐘獎後，內心反而產生了沉重的得失心，她自我剖析道：「下一次的表現夠不夠好？會不會對不起這個獎項？根本不用別人質疑，我自己就不斷檢視。那個獎座要不要拿出來擺在家裡，還是讓它在盒子裡面？」

廣告 廣告

金鐘女配角曾沛慈。公共電視、新傳媒提供

挑戰波蘭語崩潰笑稱享受為難

旅程中，曾沛慈搭乘致力於推動德、波文化交流的「文化列車」，並挑戰學習複雜的波蘭語。面對艱澀的發音，她一度崩潰笑喊：「我總是忘記第二句！看起來在抓狂，其實有點在享受這被為難的情況。」在體驗列車上的樂團演奏與語言教學後，曾沛慈深受觸動，她觀察到當地人對文化修復的堅持，感嘆表示：「他們願意做文化列車的連結，跟成長歷程有關，持之以恆絕對不是件容易的事。」這份體悟也讓她回頭反思自己這17年來的職涯起伏。

曾沛慈搭乘文化列車（Kulturzug）穿梭德國與波蘭。公共電視、新傳媒提供

從企管系學生到演藝圈的意外轉向

談及過往，曾沛慈分享自己求學過程一路順遂，但也因此缺乏思考內心真正渴望的機會。她表示：「我讀企業管理，照理說應該就是當上班族，歌唱比賽對我來說是個大意外，突然人生多了一個選擇，直到23歲我才確定想唱歌。」回憶起演藝初期的挫敗感，她提到演第一個角色時，甚至覺得自己連走路都走不好，曾創下NG二三十次的紀錄。然而，她憑藉著一股韌性堅持下來，「但我做了決定，至少要把正在做的這件事情做完，每次都是這樣想，然後每年的生日願望都是希望能發片。」

曾沛慈暢聊17年演藝路。公共電視、新傳媒提供

歌迷回饋成為支撐使命感

曾沛慈坦言，在長期的不確定感中工作，曾讓她多次自問：「我現在到底為了什麼做這件事情？」直到某次一位歌迷與她分享，曾沛慈的音樂作品陪伴他度過摯愛因車禍離世的傷痛，才讓她驚覺作品的力量。曾沛慈說：「那個使命感突然變得很大，也提醒我要更認真努力在正在做的事情上。」這些疑問在文化列車之旅中逐漸找到答案，她感性回顧不同階段的自己，認為若沒有20、30歲的累積，就不會有現在的模樣。對於這趟旅程，她堅定表示即便十年、二十年後回想，也絕對不會後悔，並笑著期許未來能擺脫容貌焦慮，持續感受生命的意義。

曾沛慈穿梭德國與波蘭，展開一段感動心靈的文化之旅。公共電視、新傳媒提供

歌手出身的曾沛慈曾自我懷疑。公共電視、新傳媒提供



回到原文

更多鏡報報導

i-dle舒華暴瘦「法令紋明顯」 為減肥不吃東西「一吃生章魚出事了」

《學校2017》31歲演員全黑發文「對不起」後隨即失蹤 電話遭駭客入侵「損失數10億」

東區「長腿姐姐」穿網襪騎檔車帥氣登《WE ARE》除夕節目 美麗本人錄影「開張洗頭」

桃園人妻辦公室放床！火辣激戰「已婚小哥哥」 被抓包全裸看光光