從伏兵變王牌！日本真人電影《國寶》逆襲全球 成索尼娛樂反攻要角

描述日本一名將一生奉獻給歌舞伎演員的人生歷程的真人電影《國寶》，上映以來在日本國內票房已經突破173億日圓(約新台幣35億)，創下22年來新高，更已經入圍奧斯卡最佳國際影片等獎項，《彭博新聞》報導，這部從原本不被視為主流的日本真人電影，意外成為撐起索尼集團聲勢，甚至是旗下索尼娛樂帶領日本電影重返國際的新王牌。

日本真人電影今年出現一支出乎意料的「伏兵」，甚至成為索尼集團娛樂事業的推動引擎，這部隸屬於音樂部門的工作室所製作，改編自吉田修一同名小說的電影《國寶》，已經創下日本真人電影史上最高票房紀錄，並入圍美國奧斯卡金像獎最佳國際影片等獎項的候選短名單。

《國寶》描寫一名將一生奉獻給藝術的歌舞伎演員人生歷程，在日本國內的票房突破173億日圓，是睽違22年刷新歷史最高紀錄，也對發行公司東寶的業績帶來重大貢獻。這部電影自10月起，還陸續在台灣、韓國等海外市場上映，並預計於2026年初在美國上映，這是日本影業在動畫電影外，真人電影許久未見的榮景。

參與《國寶》企劃與製作的是2023年透過收購而納入索尼集團旗下的Miliagon Studio，隸屬於索尼音樂娛樂體系，為從事動畫與遊戲業務的Aniplex的全資子公司。該工作室旗下還有《王者天下》真人電影系列導演佐藤信介等知名創作者。

從集團邊陲提升至「C位」

索尼集團近年完成從電子製造商到娛樂集團的轉型，如今遊戲、音樂、電影三大事業貢獻約七成營業利益。影像領域原以索尼影業娛樂(SPE)的好萊塢電影與 Aniplex的動畫為主，但《國寶》的成功，讓過去存在感有限的真人電影，首度站上集團「C位」。

Miliagon Studio執行董事、同時擔任《國寶》企劃與製作人的村田千惠子表示，《國寶》雖然取材自日本傳統文化，但核心並非歌舞伎本身，而是「人為了追求極致而付出的代價」。她強調，超越血統、專注技藝卻走向孤獨的人性掙扎，是能跨越語言與文化的普世故事。

村田透露，創作時參考了印度電影的表現方式，「即使聽不懂語言，也能被歌舞與情感打動」。她特別提到2022年上映、在歐美爆紅的《RRR》，證明非英語、非好萊塢作品同樣具備全球市場潛力。《國寶》在製作上堅持完整呈現歌舞伎演目，不為商業節奏大幅刪減，最終成果卻「超出原本設定的最佳情境」。

索尼「貼近創作者」精神造就《國寶》成功

日本影像產業振興機構(VIPO)事務局次長槙田壽文指出，日本電影曾有黑澤明、大島渚、是枝裕和等大師撐起國際聲量，但長期以來市場重心仍在國內。近三、四年情勢出現明顯變化，越來越多年輕導演與製片人，從企劃階段就以全球市場為目標，透過國際合製擴大資金與發行版圖。

在好萊塢因罷工與天災動能下滑之際，韓國《寄生上流》等亞洲作品接連獲得國際大獎，也替日本電影創造順風環境。槙田壽文直言，《國寶》堪稱近年日本電影的代表作之一。

長年深耕電影產業、曾任職索尼影業娛樂的村田千惠子回顧，《國寶》得以誕生，與索尼一貫「貼近創作者」的企業文化密不可分。即使小說改編電影在市場上風險不低，Aniplex最後仍選擇放行。索尼社長十時裕樹也坦言，內部確實有反對聲音，但最終選擇相信現場專業。

成立僅兩年的Miliagon Studio已交出震撼業界的成績單，但她仍以韓國製作公司Studio Dragon 作為學習對象，希望未來不只要在日本成功，還要能面向世界的作品。