從作業員變工程師 勞動部高分署自辦職前訓練 助民眾習得一技之長

▲陳俞成進行機電控制實務操作。

【記者 王雯玲／高雄 報導】37歲的陳俞成，長期在產線擔任作業員，工作雖穩定卻缺乏成長空間，隨著年齡漸長，加上肩負家庭責任，希望能學習一技之長，尋求有前景又能提升薪資的工作。於是，在幾經考量之下，他毅然決然辭去原職，抱著破釜沉舟的決心，報名參加勞動部高屏澎東分署辦理的「機電控制班」職前訓練，藉由專業培訓，成功轉職成為機電工程師，實現薪資與職涯前景的雙重提升。

▲老師指導陳俞成(右一)進行機電控制實務操作。

起初，陳俞成完全沒有相關背景，面對陌生的專業領域，他心中充滿不安。然而課程安排採取循序漸進方式，從基礎觀念開始，老師在實作與理論教學中展現耐心與細心，讓學員能跟上節奏，逐步理解複雜的技術。加上同學間互相砥礪，學習氛圍良好，讓他在學習過程中不再無助，反而有更多信心與動力，能夠持續進步並掌握機電控制技術。

「機電控制班」的訓練內容涵蓋機械電機領域的關鍵技術，從基礎理論到實務操作，同時提供證照輔導，讓學員結訓後不僅具備職場實用技能，更擁有專業證照。陳俞成表示，這段學習不僅讓他具備技術，更讓他看見未來的希望。結訓後，他透過媒合順利踏入機電產業，薪資與職涯前景全面提升，成功達成轉職目標。

值得一提的是，高分署辦理的職前訓練課程全額由政府補助，學員無需繳交任何費用，並在結訓前舉辦就業媒合活動，協助學員無縫接軌職場，真正做到「學得一技之長、就業有保障」。陳俞成的故事，證明只要勇敢跨出第一步，透過專業培訓與努力，就能開啟人生新篇章。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，分署辦理職前訓練課程職類多元，自辦職前訓練第2梯次課程刻正招生中，截至1月23日止受理報名，內容有「網拍多媒體行銷」、「水電技術」、「綜合銲接」、「機電控制」、「室內及工業配線」、「電腦數值控制與機械加工」、「數位行銷與會展活動應用」、「旅遊從業人員」、「智慧行動商務系統開發」等多項職訓課程，歡迎年滿十五歲以上的待業者以及想學習一技之長的民眾報名參訓，結訓後還會輔導就業，詳情可上勞動部高屏澎東分署官網或臺灣就業通網站查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）