從來沒看過吳釗燮、林佳龍吵架！吳志中：我看到的是台灣的朋友越來越多

記者陳思妤／台北報導

吳志中日前在立法院接受媒體聯訪（圖／翻攝畫面）

《鏡週刊》日前報導稱，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮傳出不合，雙方為爭主導權發生內鬥。對此，外交部次長吳志中今（1）日強調，從來沒看過吳釗燮跟林佳龍吵架，常去開會代表外交部跟國安會合作好，他所看到的是，台灣的朋友越來越多，而不是誰跟誰之爭，台灣的安全更受到世界重視，這才是最重要。

吳志中接受資深媒體人周玉蔻專訪，訪問於今天播出。周玉蔻問到，被吳釗燮找過嗎？吳志中直呼，當然有，要常常去國安會開會，「就是因為常去國安會開會，代表外交部跟國安會合作蠻好」。

至於周玉蔻發問，林佳龍跟吳釗燮吵架是真的假的？吳志中強調，「我很誠實跟妳講，我從來沒看過吳釗燮跟林佳龍吵架啊！」周玉蔻說，新聞寫那麼多，吳釗燮太太還投書，「你不要以為我沒看到！」吳志中則幽默回應，「妳也不要以為我沒有看到哈哈哈哈，我也有看到」。但他強調，眼中看到的是，自己跟外交部次長陳明祺常去國安會開會，林佳龍常讓他們去國安會就代表有合作事項，並不是外界說的互不講話。

周玉蔻又問，所以傳統上國安會秘書長可以跟駐台使節常常見面？吳志中表示，他記得有，但是不是常常，這是要看個人特質。吳志中也重申，至少他沒看過林佳龍生氣，沒看過兩人吵過架，國安會說要討論議題時候他就去，他參加時候也沒有覺得有火藥味，參加的時候一切非常和諧，都是在談國安議題，把工作做好。

吳志中強調，他所看到的是，台灣的朋友越來越多，而不是誰跟誰之爭，台灣的安全更受到世界重視，這才是最重要，這是他的工作。

