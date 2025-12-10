從信實集團看貿易衝擊 謝長泰：放大資源錯置問題

經濟學者謝長泰指出，當市場本身存在扭曲時，貿易衝擊可能讓原本就具優勢的大企業更壯大，加劇經濟分配失衡。他以印度信實集團(Reliance Group)為例，指出即便發生貿易衝擊，仍推升信實集團的市佔率及利潤，但消費者必須付出更高的成本，並加深市場集中度。

中研院經濟所10日召開「2025總體經濟計量模型研討會」，院士謝長泰以「扭曲經濟中的貿易衝擊」(Trade Shocks in Distorted Economies)為題發表演說。他指出，貿易衝擊的異質性(Heterogeneity)是核心關鍵，當發生貿易衝擊時，像是關稅、禁運、成本變化，往往只影響少數部門、少數公司，而不是整個經濟平均受影響。異質性衝擊會導致資源重新分配，是影響總體結果的重要機制。他說：『(原音)假設貿易衝擊存在，那麼這會如何改變我們對貿易的思考方式呢？當貿易衝擊是異質性的時候，當有人受益而其他人沒有受益時，就會有一個額外的機制，這個額外的機制是一些公司將受益，而其他公司則不會受益；也就是說，將會發生資源的重新分配。』

他以印度為例，由於印度進口大量俄羅斯石油，引發美國不滿，因此威脅對印度輸美商品祭出最高達50%關稅。不過，若進一步觀察印度石油進口商，進口量幾乎集中在信實集團(Reliance Group)，信實集團在石油精煉及零售市場占比高達7成，即便發生貿易衝擊，仍推升信實集團的市佔率以及利潤，最終由消費者付出更高成本，市場集中度也因此提高。

謝長泰分析，由「衝擊異質性」帶來的額外影響在貧窮國家和小型經濟體特別明顯。因為市場結構比較脆弱，企業差距更大，更容易放大資源錯置的問題。

另外，他也指出，貿易成本下降多半發生在加價能力較低的企業，使資源反而流向邊際產出較低的公司，削弱整體效率。謝長泰分析，台積電為全球半導體龍頭，市占逼近全球壟斷水平，雖無法確認詳細數字，但能確定的是台積電擁有「更高加價」的能力。(編輯：鍾錦隆)