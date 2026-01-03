從倒車雷達做到AI感測技術！這家打進50家車廠 16日轉上市掛牌

財經中心／余國棟報導

輝創電子總經理江世豐參加上市前業績發表會。（圖／輝創提供）

車用電子感測廠輝創電子（6722）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣7,072張，競拍底價33.06元，最高投標張數914張。輝創以感測技術為核心，深耕汽車電子領域四十餘年，產品涵蓋超聲波、影像、毫米波及無線射頻（RF）等全感測技術，主要產品包括倒車雷達、環景影像系統、電子後視鏡（CMS）、駕駛與乘客監控系統（DMS/OMS）、77GHz毫米波雷達與數位鑰匙等多項ADAS（先進駕駛輔助系統）核心感測元件與系統。1月7日開標；1月6日至1月8日辦理公開申購，1月12日抽籤，預計今年1月16日掛牌。

公司亦是國內少數同時服務乘用車、機車與商用車市場的Tire1供應商，具備跨領域技術整合能力。近三年營運穩健成長。111年度合併營收37.14億元，稅後淨利1.15億元、EPS 1.52元；112年度受惠出售舊廠業外收入挹注，稅後淨利提升至3.64億元、EPS 4.67元；113年度營收續增至52.45億元、EPS 2.60元；114年前三季營收38.22億元，EPS 2.02元。毛利率近三年維持約19%上下水準，顯示在車用電子競爭市場中仍具穩定獲利能力。

在全球車用電子市場朝向智慧化發展之際，輝創透過AI自研能力提升產品毛利結構，成為近年最重要的價值升級策略。公司聚焦AI Camera、智慧影像辨識與DMS/DMC 駕駛監控系統等高附加價值產品，透過自家演算法賦予攝影模組更完整的判斷能力，避免落入傳統鏡頭產品的低毛利競爭。

此外，輝創將既有的超聲波、影像與毫米波技術整合至AI Plus平台，強化車輛辨識、行人預警、盲區偵測及智慧頭燈等應用，讓AI成為旗下影像產品的核心競爭力。從2021年起，公司已陸續推出AI Dash Camera、DMS系統及多項自駕輔助技術，並持續向ACES（Autonomous、Connected、Electric、Shared）四大趨勢深化研發，帶動未來產品毛利與獲利動能全面提升。

在國際車用供應鏈中，具備少數台灣Tier 1供應商的完整實績，總經理江世豐表示，產品銷售遍及超過25個國家，合作OEM車廠數量逾50家，並以日系車廠為主要客戶群，長年累積的品質紀錄與全球交付能力，使其在高門檻車用市場中維持穩固地位。

目前，輝創已取得IATF 16949與ISO 26262等關鍵國際車規認證，象徵其在電子安全設計與量產品質方面達到國際車廠標準，成為長期訂單的核心保證。由於車用電子開發周期長、切入難度高，亦已與全球多家車廠建立長期且穩定的合作關係，訂單能見度明確，有助支撐未來出貨動能。法人表示，隨著各車廠加速導入ADAS與智慧駕駛功能，公司在盲區偵測雷達、商用車BSIS系統以及前向毫米波雷達等新產品線的技術突破，將成為推升未來營收成長的重要驅動力。

