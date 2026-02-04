從借居到扎根 華山基金會鹽水站正式成立在地據點

華山基金會鹽水天使站深耕鹽水地區14年，為節省開支，鹽水天使站過去長年借居新營，在服務推動與即時性上受到限制，多年努力下終於正式落腳鹽水、完成在地設站。 圖：華山基金會鹽水站提供

[Newtalk新聞] 華山基金會鹽水天使站深耕鹽水地區14年，長期陪伴失依、失能、失智長輩，透過到宅關懷提供幫助，成為鹽水當地孤老的安心依靠。為節省開支，鹽水天使站過去長年借居新營，在服務推動與即時性上受到限制，多年努力下終於115年初正式落腳鹽水、完成在地設站，今（4）日特在鹽水天使站舉辦14週年感恩茶會，邀請各界善心人士一同前來，見證服務里程碑。

茶會由樂活薩克斯風樂團演出揭開序幕，包含鹽水區陳文琪區長等與會嘉賓一起為新辦公室揭牌，隨後揭曉臺南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會與華山合辦的「愛老人 愛團圓-公益月」募款成果，本次募集總金額為6萬2千元，除為嶄新的天使站添好運，也為鹽水弱勢長輩服務注入能量。此外適逢農曆年前夕，活動現場安排鹽水在地書法及篆刻家郭南飛老師揮毫，為參與民眾書寫春聯與祝福語，另鹽水國小輔導主任也帶領老師與附設幼兒園小朋友們，和華山服務長輩一起書寫馬年吉祥話，打造獨一無二的單字聯，展現世代共融的溫馨畫面。

華山基金會於大台南地區服務約2,800名三失(失依、失能、失智)長輩，農曆年邁入倒數，全台天使站站長自即日起已展開發送孤老愛心年菜任務，然因物價飆漲、天災頻傳，人人荷包緊縮，年菜募集尚有3成缺口，迫在眉睫，一份年菜1,000元，捐款皆可開立正式收據、可抵稅，期盼您相助，讓弱勢長輩皆有平安溫暖年。愛心專線：(06)632-4368李站長，郵政劃撥帳號：31559699，戶名：華山基金會(通訊欄請備註：115春節鹽水站)，歡迎索取信用卡授權書或諮詢其他捐款方式。(勸募字號：115愛老人衛部救字第1141364538號，勸募期間：115/1/1至115/12/31)【該會按月將專案款項匯入勸募指定帳號】

