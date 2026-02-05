從倫敦國王路出發 maje進駐台北101

Maje倫敦國王路概念精品店空景照。（Maje提供／黃唯淯台北傳真）

Maje正式將品牌全新概念店帶進台北101，將倫敦國王路延伸而來的空間語彙，帶來台灣市場展開全新風格演化。店面內裝以地中海光影與天然材質為靈感勾勒而生，並透過室內的粉陶地磚、手工鐵藝與藤編細節，打理出專賣店內溫潤而不失節奏感的購物氛圍。隨著自然光線流轉，空間層次也不斷變化，呈現出品牌一貫的輕盈與詩意。

與此同時，Maje也同步揭示2026春夏系列方向。品牌將女性形象設定為「現代航行者」，在實用機能與浪漫線條之間取得平衡，透過寬褲、工裝剪裁、連帽設計與輕量面料，呼應探索與自由的精神。海洋元素化為色彩與結構語言，讓服裝在保有力量感的同時，也不失柔軟細膩的層次。

更多中時新聞網報導

年菜聰明吃 健康過年少負擔

台股貢獻勞動基金5成收益 AI占比高

吳耀銘接台大癌醫院長 拚「留才攬才」