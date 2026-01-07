從偏見到尊重：台北校園人權巡迴圓滿落幕 播下共融種子

▲從理論中結合活動實際操作更深化對人權的認識。

【記者 陳姿穎／台北 報導】由臺北市文化局與台北二二八紀念館主辦，財團法人台北市228協會提案，臺北市國民教育輔導團人權教育議題輔導小組及中華國際人權促進會協辦的「深耕校園人權教育巡迴展」，圓滿完成為期 3 個月的年度巡迴行程。本次展覽先後走入多所國小、國中及高中校園，透過貼近學生生活經驗的展覽與互動引導，帶領青少年認識人權價值，學習在日常生活中實踐尊重與包容。

中華國際人權促進會執行長李惠芬表示，從學生的回饋中可以看見孩子對人權議題的敏銳度與反思能力，這正是人權教育的核心價值所在。李惠芬也引用人權倡議者 L. 羅恩 賀伯特的理念：「人權必須落實，而不能只是理想」，並強調讓尊重差異與不貼標籤成為生活中的自然選擇，是人權教育長遠的目標。中華國際人權促進會指出，本次巡迴展以「人權共融・責任同行」為主題，結合靜態展示與深入班級的互動推廣，從性別、家庭分工及職業刻板印象等日常情境切入，鼓勵學生表達自身觀點，並在交流中學習傾聽與理解差異。

▲「深耕校園人權教育巡迴展」以「人權共融責任同行」為題。

活動過程中，學生們對「公平」與「差異」議題表現出深刻的討論。有學生在互動中指出，家事分配應考量個人能力與時間，而非以性別區分；也有學生在討論職業選擇時，意識到傳統想法可能來自社會刻板印象。中華國際人權促進會觀察到，透過引導式討論，學生能逐漸理解每個人都享有自由選擇的權利，但在行使權利時，也需兼顧對他人的尊重與責任。不少學生在回饋中提到，過去可能曾因外表或性別差異而嘲笑他人，現在則學會換位思考，體會到不公平對待所帶來的傷害。

中華國際人權促進會表示，「深耕校園人權教育巡迴展」期望成為學校推動人權教育的堅實後盾，透過走入不同層級的校園，累積可延續的教育經驗。未來，促進會將持續爭取更多教育單位的合作，讓人權教育持續在校園中發生，陪伴青少年在成長過程中建立尊重與責任感。中華國際人權促進會強調，透過持續的對話與實踐，期盼能逐步塑造一個更加友善、多元與包容的人權社會，讓平等尊重的精神深植於每一代人的心中。（照片記者陳姿穎翻攝）

▲透過展覽與互動引導帶領青少年認識人權價值。