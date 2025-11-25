



頂新和德文教基金會長期深耕基層棒球發展，此次再度以行動支持於高雄美濃熱烈開打以素有「棒球魔術師」之稱徐生明總教練為名「第十三屆徐生明國際少棒錦標賽」。這項別具象徵性的賽事，重返徐總教練家鄉舉辦，吸引來自全台各地的少棒隊伍齊聚，開幕日便湧入大量球迷進場觀賽，為孩子們的努力與熱情送上最真誠的加油。今年賽事也延續在地文化體驗活動，安排小球員親自下田拔白玉蘿蔔、彩繪紙傘，讓來自不同城市的孩子在比賽之外，更能走入地方、認識土地，替棒球旅程留下彌足珍貴的記憶。

頂新和德文教基金會今年同樣邀請公益夥伴味全龍球星南下力挺，當郭天信和李致霖一踏入球場立刻引起現場小球員熱烈迴響，不僅拉近小球員與職業球員的距離，讓孩子們看見努力與堅持能帶來的可能性。其中，頂新和德文教基金會長期支持的金潭國小棒球隊，此次身為高雄地主隊，隊中多數球員來自高關懷家庭，教練團身兼數職不僅協助訓練，也在生活上給予貼心照顧，金潭國小2024年闖進四強，本屆賽事在家鄉出賽孩子們在球場上展現活力、全隊士氣高昂，展現自信與團隊精神，賽後，郭天信與高雄在地人李致霖也特地和金潭國小球員合影留念，並以鼓勵他們持續努力，在棒球道路上不斷積累能量。

從偏鄉到球場 頂新和德支持徐生明盃延續棒球精神

自2016年起推動「接棒未來」棒球公益計畫，至今已協助超過130所學校、13,000位學生，提供球具設備、交通與餐食等資源，成為基層棒球隊穩定的後盾。近年也啟動勸募計畫希望號召更多人一起關心台灣棒球。今年參賽隊伍中，亦有多所長期受基金會關懷的學校，見證孩子們的成長與蛻變，頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊表示：「棒球是台灣重要的文化力量，基金會將持續與各界攜手，讓孩子們被看見、獲得更好的發展舞台。」期盼透過「接棒未來」計畫持續陪伴更多基層球隊，攜手企業、社區與社會大眾，共同為孩子們打造更穩固的學習與發展環境，讓他們能夠無畏追夢，並讓棒球這股帶著熱情與希望的力量在下一代心中持續延續。

