從偏鄉到球場 頂新和德支持徐生明盃延續棒球精神
▲這項別具象徵性的賽事，重返徐總教練家鄉舉辦，吸引來自全台各地的少棒隊伍齊聚。（記者方一成攝）
頂新和德文教基金會長期深耕基層棒球發展，此次再度以行動支持於高雄美濃熱烈開打以素有「棒球魔術師」之稱徐生明總教練為名「第十三屆徐生明國際少棒錦標賽」。這項別具象徵性的賽事，重返徐總教練家鄉舉辦，吸引來自全台各地的少棒隊伍齊聚，開幕日便湧入大量球迷進場觀賽，為孩子們的努力與熱情送上最真誠的加油。今年賽事也延續在地文化體驗活動，安排小球員親自下田拔白玉蘿蔔、彩繪紙傘，讓來自不同城市的孩子在比賽之外，更能走入地方、認識土地，替棒球旅程留下彌足珍貴的記憶。
頂新和德文教基金會今年同樣邀請公益夥伴味全龍球星南下力挺，當郭天信和李致霖一踏入球場立刻引起現場小球員熱烈迴響，不僅拉近小球員與職業球員的距離，讓孩子們看見努力與堅持能帶來的可能性。其中，頂新和德文教基金會長期支持的金潭國小棒球隊，此次身為高雄地主隊，隊中多數球員來自高關懷家庭，教練團身兼數職不僅協助訓練，也在生活上給予貼心照顧，金潭國小二0二四年闖進四強，本屆賽事在家鄉出賽孩子們在球場上展現活力、全隊士氣高昂，展現自信與團隊精神，賽後，郭天信與高雄在地人李致霖也特地和金潭國小球員合影留念，並以鼓勵他們持續努力，在棒球道路上不斷積累能量。
自二0一六年起推動「接棒未來」棒球公益計畫，至今已協助超過一三0所學校、一三000位學生，提供球具設備、交通與餐食等資源，成為基層棒球隊穩定的後盾。近年也啟動勸募計畫希望號召更多人一起關心台灣棒球。今年參賽隊伍中，亦有多所長期受基金會關懷的學校，見證孩子們的成長與蛻變，頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊今（二十三）日表示，「棒球是台灣重要的文化力量，基金會將持續與各界攜手，讓孩子們被看見、獲得更好的發展舞台。」期盼透過「接棒未來」計畫持續陪伴更多基層球隊，攜手企業、社區與社會大眾，共同為孩子們打造更穩固的學習與發展環境，讓他們能夠無畏追夢，並讓棒球這股帶著熱情與希望的力量在下一代心中持續延續。
其他人也在看
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 7 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
NPB》凌晨重磅！西武獅確定簽下「混血王子」林安可
根據日本媒體《Sponichi Annex》凌晨「重磅」報導指稱，日本職棒琦玉西武獅已於21日與統一緯來體育台 ・ 1 天前
經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，回憶等待電話的過程中，他也曾想過不是一定會挑選自己，「美國有很多好選手，如...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前
中國CPB指定要台灣球員！蔡其昌2度發聲了
政治中心／楊佩怡報導中國棒球聯盟「中國棒球城市聯賽（CPB）」預計在2026年開打，在日前公布的首波台灣自由球員名單中，就包含了前美職投手曹錦輝以及前中職統一獅球星林益全，且更有球員表達赴中的意願，引發外界擔心統戰疑慮。對此，兼任中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌昨（22）日二度發聲了。民視 ・ 7 小時前
MLB》曾繳出單季24次救援！道奇選擇不與昔日終結者Phillips續約
依據美國職棒大聯盟時序，今天(22日)是球隊不續約名單（Non-tender）最後期限，而根據大聯盟緯來體育台 ・ 1 天前
中信兄弟》平野惠一現身歐力士秋訓！ 日職2屆金手套給予太田椋建議
中職中信兄弟今年台灣大賽奪冠失利，無緣二連霸，不過在季外也續強化球員跟教練的技術交流，由一軍投捕教練王峻杰教練領軍，帶領4位投手王奕凱、林暉盛、伍立辰和陳冠穎一同前往日本，參加歐力士猛牛的秋季訓練，而平野惠一監督也在最後一天到場確認子弟兵狀況。TSNA ・ 6 小時前
中職》百萬月薪投手換人當！江少慶、王維中退場 黃子鵬寫土投「薪」紀元
31歲投手黃子鵬昨確定以5年總值6600萬合約加盟台鋼雄鷹，不僅收下個人職棒生涯最大紙合約，也替本土投手寫下「薪」紀元。因為據悉從明年起，他的平均月薪將衝破百萬，除了可望成為現役本土最高薪投手，也代表過往僅屬於旅外資歷投手的百萬月薪，不再是專利。自由時報 ・ 1 天前
林安可加盟日職西武獅！確定披73號球衣 球團說話了
林安可加盟日職西武獅！確定披73號球衣 球團說話了EBC東森新聞 ・ 1 天前
中職／簽下黃子鵬後更有空間續留魔鷹？ 雄鷹領隊透露正在洽談中
台鋼雄鷹在21日正式簽下自由球員黃子鵬，在多了一名本土先發的狀況下，雄鷹球團也增加了可以簽下洋砲的空間和可能性，對此領隊劉東洋也表示，目前正在和魔鷹（Steven Moya）的經紀人洽談新賽季的合約。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日職》日媒稱「重大補強」！西武正式簽下林安可
據日本媒體《Sponichi Annex》報導，日前已取得統一獅隊林安可交涉議約權的西武隊，正式和林安可達成合約共識，林安可成為繼王柏融、古林睿煬之後，第3位透過旅外球員資格成功旅外的中職選手。日媒報導，林安可是左投左打的強力打者，本季以 .318 的打擊率位居聯盟第 2，另有23 轟、73 分打點自由時報 ・ 1 天前
MLB》大谷翔平全盛期勝過邦茲？美媒揭真相：他是季後賽水貨
洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平今年再度榮獲MVP，這是他連續3年、也是生涯第4度拿下此殊榮，史上僅次於7度獲獎的傳奇邦茲（Barry Bonds）。美媒《Dodgers Nation》主持人麥凱恩（Doug McKain）分析，大谷在全盛期的表現甚至超越邦茲。中時新聞網 ・ 1 天前
大都會操爆投手群5人動TJ手術！這位老將痛批教練群管理失當簡直丟臉
體育中心／王人瑞報導紐約大都會本季無緣季後賽，先發與牛棚投手群幾乎遭逢全面崩解的傷病潮，前大都會後援投手奧塔維諾（Adam Ottavino），最近公開在YouTube節目中開砲，痛批球隊多年來在投手管理這一塊完全不及格。FTV Sports ・ 2 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 1 天前
中職／林岱安以未來保障為主考量 共4隊提出5年左右合約搶人
統一獅林岱安在今年行使自由球員權利，在黃子鵬確定新東家後，接下來最受矚目的自由球員就是林岱安，據了解目前一共4支隊伍出價，而目前林岱安本人也都接收到報價，將和家人討論後進行下一步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中職／黃子鵬大約溢價嗎？劉東洋看見雄鷹球迷淚水
台鋼雄鷹隊開出5年、6600萬元（包含激勵獎金）的合約，在今年自由球員市場捕獲黃子鵬這條大魚，對於外界的「溢價說」，雄鷹領隊劉東洋說：「我們認為符合他的價值。」 黃子鵬生涯在Lamigo及樂天桃...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
中職／統一獅新賽季洋將不只有新面孔 蘇泰安：一定會有續約的
在2025年賽季統一獅的洋投群在例行賽貢獻38勝，和樂天桃猿並列聯盟最多勝場貢獻的洋投群，在新賽季是否繼續找尋這些老班底？領隊蘇泰安透露有在評估續約，同時也有找尋新洋投。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前