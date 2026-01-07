從偏鄉到示範場域 番路柿餅吸引全台農會取經

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】

位於阿里山山麓、人口不到一萬一千人的嘉義縣番路鄉，近年成功翻轉偏鄉印象，打造出全台具代表性的柿餅產業。番路鄉農會透過制度化經營、產業整合與品牌經營，逐步建構完整的柿子加工與行銷體系，吸引全台各地農會、公部門及產業團體前來參訪交流，成為農會體系的重要示範場域。

番路鄉農會總幹事趙幸芳接待與介紹。(圖／番路鄉農會提供)

番路鄉農會統計，114年度累計接待超過300團參訪團體，涵蓋公部門、學校、旅行業者及各地農會，交流內容包括產地管理、柿餅加工流程、品牌經營與通路布局，顯示番路已由單一原料產區，轉型為結合生產與加工的產業據點。

番路柿餅吸引全台農會取經。(圖／番路鄉農會提供)

繼去年12月屏東地區多家農會總幹事北上參訪後，115年初新竹地區農會亦組團深入番路產區，實地參觀柿餅加工工廠，聚焦產線規劃、原料分級及加工管理模式。交流過程中，雙方也透過特色農產實體分享，加深對彼此產業特色與經營模式的理解。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，番路柿子產業穩定發展的關鍵在於「制度先行」。農會多年來推動保價收購機制，保障柿農基本收益，避免市場波動造成價格劇烈起伏，不僅穩定農民生計，也對全台柿子價格形成支撐，使產業得以長期發展。

番路柿餅吸引全台農會取經。(圖／番路鄉農會提供)

趙幸芳指出，穩定的收入讓農民願意持續投入果園管理與品質提升，產業才能形成正向循環。農會同步整合原料收購、加工流程與品質管理，讓加工端運作更穩定，也降低產銷落差。

在理事長、常務監事與總幹事三長共同推動下，番路鄉農會從制度、產業與行銷三方面同步布局，建立一致的品質管理體系，並逐步形塑「番路柿子」的品牌識別，讓產地名稱轉化為具市場辨識度的農產標誌。

番路鄉農會與寶山、芎林、北埔、新埔、峨眉、湖口及新竹縣農會完成MOU簽署。(圖／番路鄉農會提供)

此外，番路鄉農會已與寶山、芎林、北埔、新埔、峨眉、湖口及新竹縣農會完成MOU簽署，透過原料互補、技術交流與通路共享，擴大柿子加工產品市場，降低單一市場風險。未來並預計於117年完成農產食品加工廠興建，持續推動番路柿子產業升級，發揮全台示範影響力。