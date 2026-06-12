從偏鄉到醫學殿堂 北港高中三生立志返鄉行醫服務

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【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣北港高中再傳升學佳績，應屆畢業生姚力宏、吳宛芯及楊琇卉，參加衛生福利部醫事人員養成計畫，分別錄取中國醫藥大學醫學系、高雄醫學大學醫學系及中山醫學大學醫學系，展現優異學業表現與投身醫療服務的志向。

三名學生皆來自偏鄉國中背景，分別畢業於水林國中、元長國中及建國國中，進入北港高中後，除透過繁星推薦錄取臺灣大學、臺灣師範大學及臺南大學外，也在校方鼓勵下，進一步挑戰衛福部醫事人員養成招生計畫，朝醫學之路邁進。

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北港高中表示，為協助學生準備二階段面試，校方整合資源，邀集校內師長、嘉義女中團隊及北港媽祖醫院院長吳錫金提供專業輔導，並特別邀請醫師連加恩與學生深度對談，協助強化醫學志向與面試準備，展現學校全力培育人才的決心。

錄取中國醫藥大學醫學系的姚力宏表示，因親身感受到偏鄉醫療資源不足與就醫不便的困境，即便已透過繁星錄取臺灣大學，仍選擇投入醫學領域，希望未來能返鄉行醫，改善偏鄉醫療條件。

錄取高雄醫學大學醫學系的吳宛芯指出，看到多位北港高中學長姊陸續進入醫學與牙醫領域，深受啟發，因此立志循著前輩腳步，未來成為醫師回饋家鄉。

錄取中山醫學大學醫學系的楊琇卉則表示，成長於水林地區，深刻體會醫療資源對地方的重要性，希望未來成為具同理心的醫師，投入偏鄉醫療服務。

導師姚秀錦表示，三名學生能順利錄取醫學系，除展現自身努力成果外，也感謝校長及師長長期投入密集輔導與訓練，讓學生在升學競爭中脫穎而出。

北港高中校長江耀淇指出，學生成功錄取醫學系，不僅是個人努力的成果，也將激勵更多偏鄉學子勇敢追夢。他期許學生未來完成學業後，能回到地方投入醫療服務，回饋鄉里，形成良性循環。（照片／北港高中 提供）