從偏鄉行動到都市落實！讓腸胃健康變得易了解、被看見

【健康醫療網／記者林韋彤報導】到偏鄉做義診，是為了把醫療帶近病人；但在都市開設診所，能不能延續這樣的精神？從今年5月到澎湖望安鄉做腸胃鏡義診，到年底開設新診所，雅丰纖境腸胃科院長鄭以勤醫師以實際行動回應：不論在哪裡，醫療應該貼近需求、看見病人的需要，也要讓民眾感受到信任。

把在偏鄉實踐過的經驗 帶回都市照護現場

今年5月，鄭以勤院長率領團隊前往澎湖望安鄉進行腸胃鏡義診，攜帶完整胃鏡、大腸鏡設備與AI即時輔助系統，協助當地居民完成三天兩夜的檢查安排。當時使用的內視鏡錄影系統，也同樣運用於診所的日常檢查中。

「其實我們一開始就不是為了開一間診所，而是想把原本在醫院做的事情，帶到更貼近民眾的地方。」他觀察到，醫院人力吃緊，預防性檢查被擠壓，很多民眾即使收到篩檢通知，也無法順利完成後續的大腸鏡或胃鏡檢查。

在義診過程中，他們也看到了偏鄉的現實困境。「望安居民要做腸胃鏡，常常要搭船三趟才能完成流程。我們過去義診時，把都市診所該做的流程都帶進去了，讓病人從檢查到說明都有完整照顧。」

減少資訊落差 用錄影系統讓檢查更安心

「有些人做完腸胃鏡，醒來後其實不知道剛剛發生什麼事，甚至連家屬也說不清楚檢查內容。」這樣的落差，是許多人抗拒檢查的原因之一。

因此診所採用的內視鏡系統，會將檢查過程全程錄影，包含鏡內影像與外部操作畫面。檢查後由醫師當場講解，病人也可帶回錄影存檔，日後如需轉診，也能協助溝通與追蹤。鄭以勤院長表示：「我們就是希望讓檢查變得能夠看懂，也讓病人更放心。」

根據鄭院長說明，這樣的設計，也應用在望安義診現場。他提到，當時就有一位個案，透過錄影畫面協助轉診與說明，後續追蹤也更順利。

義診關鍵不只是服務 而是讓照護能夠延續

鄭以勤院長強調，這場義診不只是單次行動，而是希望成為一個後續照護的開始。「我們邀請望安鄉衛生所吳文和主任參加診所開幕，是希望讓這不只是一次合作，而是理念的延續。」目前也與望安鄉衛生所進一步討論後續的合作方向，若未來當地有腸胃鏡設備，診所願意安排醫師輪流支援。

鄭院長也分享，幾次義診行動下來，更加證明診所團隊只要願意投入，在不同場域其實都能完成相同品質的腸胃篩檢服務。他提到，今年9月的義診過程中，曾遇到器材運作異常的情況，也因設備廠商有派工程師隨行支援，加上當地水電技師的協助，問題很快排除。「這就是義診能不能落地的關鍵，現場的後勤連結要夠緊密，醫療流程才能真的運作起來。」

發現「習慣不舒服」的風險 讓病人願意面對健康

在義診過程中，團隊也發現當地不少居民其實長期有腸胃不適，卻因交通不便、資訊不足而選擇忽略。「有些人明明有發炎症狀，卻說只是消化不好，因為要去馬公太不方便。」

鄭以勤院長也提到，不少居民在檢查中發現幽門螺旋桿菌感染、胃食道逆流等情況，甚至有個案需轉介追蹤。他表示，這些經驗讓團隊意識到：不只在偏鄉，都市也同樣存在「願不願意做檢查」的問題。診所成立後，他也遇到不少都市病人有相似情況，「看起來只是胃脹氣，實際上是有潰瘍或慢性發炎」，他說這也讓人更能意識到早期發現的重要性。

糞便潛血陽性別拖 越早做、越能守住健康

在兩次義診之間，當地民眾的檢查意願明顯提升，從第一次約20多人，到第二次已近30人，甚至已有居民提早預約第三次。鄭以勤院長說，這樣的改變讓人欣慰，也證明民眾只要有資訊與資源，就會願意行動。

不過，他也指出，即使在都市地區，延遲檢查的情況仍相當常見。「很多人收到糞便潛血陽性的通知，還是會拖半年、一年才來做大腸鏡。」他提醒，國健署已將大腸癌篩檢年齡下修至45歲，而研究顯示，若延後一年才做，診斷出癌症的機率幾乎是馬上做的兩倍。「只要早期發現、早期處理，其實不會影響生活。」鄭以勤院長說，腸胃鏡檢查不該是讓人害怕的過程，而是建立信任與健康主動權的開始。

