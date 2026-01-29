從健身房爆款乳清，到魚油選擇榜單關注品牌：Notorious 躍升新世代保健品牌代表

2025 年，在健康意識全面提升的市場環境中，消費者的需求變得比以往更加清晰，不再一味追求話術，而是回歸產品本質：「成分是什麼？來源為何？資訊是否清楚透明？」人們在選擇營養補給時，也更加重視理解產品設計的背景與使用情境。

在這樣的市場氛圍下，Notorious Select 的成長表現格外受到關注。品牌起步之初並未選擇以華麗包裝吸引目光，而是延續 Notorious 一貫重視的核心精神——專業、口碑與資訊透明，逐步建立消費者對品牌的信任感。

Notorious Select 在產品規劃上，以成分與規格作為優先考量，透過嚴謹品管與完整資訊揭露，協助消費者理解各項產品的設計重點與使用方式。對品牌而言，成長不僅反映在銷售數據，更來自市場對其產品理念與價值主張的持續關注。

從運動補給到日常保健，回應不同族群的補給需求

今年，Notorious Select 旗下涵蓋乳清運動補給、魚油及多項基礎保健產品線皆呈現穩定發展，逐步形塑出多元且一致的品牌輪廓。其中，魚油產品因原料規格與製程資訊清楚，受到不少上班族族群關注；乳清與運動補給系列，則在運動與健身訓練族群中，建立起「口感佳、價格親民」的市場印象。

在產品策略上，Notorious Select 並未以「單一通用」作為訴求，而是依據不同生活型態與補給需求，設計對應的產品選項。例如，針對長時間使用3C產品的上班族，推出成分標示清楚、配方設計單純的葉黃素產品；而近年受到關注的晚安膠囊，則以成分來源與使用時機說明為重點，成為不少人日常作息中的生活搭配選擇。

這些產品線雖各自定位不同，卻共同體現 Notorious 長期堅持的原則——產品資訊必須清楚說明，消費者能夠理解並自主選擇。

不只販售產品，更分享營養與生活知識

除了產品本身，Notorious 在與消費者的溝通方式上，也逐步深化內容面向。從社群平台的日常互動、官網資訊揭露，到營養相關知識的系統化整理，品牌持續透過內容分享，協助消費者建立更清楚的補給觀念。

Notorious 亦與營養相關專業團隊合作，將較為專業的營養資訊轉化為貼近日常生活的內容，並結合健身族群、生活風格創作者與運動教練的實際使用經驗分享，讓產品在不同生活場景中被討論與認識，逐步累積自然的市場聲量。

市場觀察指出，Notorious 的成長並非來自短期話題操作，而是透過長時間的資訊累積與使用者回饋，讓消費者在理解產品設計後，形成穩定的支持與回購關係，進而推動品牌能見度的提升。

展望新的一年，Notorious Select 將延續對成分與產品規劃的重視，持續推出貼近使用者需求的保健與運動補給選擇，讓營養補給成為日常生活中更容易理解與融入的一環。品牌也期望，透過持續投入研發與內容建構，提升整體產品品質門檻，推動「資訊透明、規格清楚」成為市場的基本標準。

Notorious 希望讓保健選擇回歸單純，讓消費者在清楚理解的前提下，做出適合自身生活節奏的選擇，並以穩健步伐，持續書寫品牌的下一個成長篇章。

