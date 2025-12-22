從備孕到新生兒 雙東齊祭補助

台東縣政府22日宣布將於民國115年啟動「守護婦幼、幸福助孕計畫」，提供人工生殖及凍卵補助，最高各6萬元，金額居全台之冠。（蕭嘉蕙攝）

迎戰少子化，台東縣及屏東縣相繼加碼生育補助政策。台東縣政府自明年起啟動「守護婦幼，幸福助孕計畫」，提供凍卵及人工生殖最高各6萬元補助，補助額度居全台之冠；屏東縣佳冬鄉則自明年起調高生育補助，每胎3萬元，若加計縣府補助，最高可領6萬元，盼減輕孕產家庭負擔。

在全台少子化持續加劇之際，台東縣陸續推動一系列生育補助措施，涵蓋產前優生保健、產後育嬰及生育津貼等，創下新生兒出生數連續3年正成長，今年截至11月已有1100多名新生兒誕生。

廣告 廣告

隨著《財劃法》通過，台東縣府財政逐步改善，自民國115年起針對設籍縣內滿6個月的備孕女性及不孕夫妻，推出凍卵及人工生殖補助，最高各6萬元，並同步擴大發放待產包，凡於縣內醫院待產者，不限戶籍皆可領取。縣長饒慶鈴表示，盼透過補助政策協助有生育需求的家庭圓夢。

台東縣衛生局長孫國平補充，凍卵及人工生殖醫療機構不限縣內或縣外，只要是合格醫事機構即可申請，為全國補助金額最高的縣市。以目前行情估算，凍卵費用約10萬元、人工生殖試管嬰兒費用約20萬元，若再加上衛福部相關補助，民眾實際負擔將相對減輕。

除縣級生育新政外，屏東縣亦有鄉鎮加碼補助。佳冬鄉自108年起實施新生兒生育補助，每胎補助2萬元。近年鄉內人口數持續下滑，去年11月底人口數為1萬7613人，今年11月降至1萬7345人，較去年同期減少268人。

為鼓勵生育、減輕家庭負擔，在佳冬鄉長賴文一與代表會主席葉寬銘共同推動下，鄉公所修正《佳冬鄉生育補助自治條例》，經代表會審議通過，自115年1月1日起，新生兒生育補助加碼為每胎3萬元。

屏東縣政府民政處表示，縣府亦有生育補助津貼，第一胎補助2萬元、第二胎補助3萬元，兩項補助不衝突，皆可申請。鄉公所提醒，新生兒家長須於出生次日起3個月內提出申請，逾期視同放棄。